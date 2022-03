Ingen rygning i arbejdstiden. Heller ikke, hvis du arbejder hjemmefra.

Sådan kommer fremtiden sandsynligvis til at se ud for de ansatte i Hedensted Kommune i Midtjylland, skriver Vejle Amts Folkeblad.

De kommunale politikere ønsker at ændre på det faktum, at kommunen ifølge en ny sundhedsundersøgelse fra Region Midtjylland har mange rygere.

Derfor har et enigt økonomiudvalg i kommunen besluttet, at det ikke længere skal være tilladt at ryge i arbejdstiden, når man er ansat i kommunen.

Det kommer også til at gælde i pauser, på døgnvagter, ved hjemmearbejde, eller hvis man er ude hos en borger, der ryger i sit eget hjem, mens man er der.

Forslaget træder dog først i kraft, hvis byrådet stemmer for de på næste møde.

»Vi vil gerne hjælpe folk til at leve sundere, og rygning er en stor dræber, ikke bare for den enkelte, men også for omgivelserne. Det er selvfølgelig altid en afvejning, hvor meget man skal gribe ind i folks frihed, men her er det vigtigt at understrege, at der ikke er tale om folks fritid, men om betalt arbejdstid,« siger borgmester Ole Vind (V) til Vejle Amts Folkeblad.

Ifølge avisen har de første reaktioner på den nye politik været positive. Medarbejderne skulle blandt andet være glade for at slippe for røg- og lugtgenerne, en mere retfærdig pausekultur og det vigtige i at sende de »rigtige signaler til borgerne.«

(Arkivfoto) Foto: Emil Helms Vis mere (Arkivfoto) Foto: Emil Helms

Kommunen vil tilbyde rygestopkurser til de, der måtte ønske det.

Der lægges ikke op til dispensationer fra reglerne, og overtrædelser af den nye rygepolitik vil i yderste konsekvens betyde fyring.

De nye rygeregler gælder for alle ansatte i Hedensted Kommune – bort set fra politikerne, som ikke opfattes som ansatte. Der er dog ingen rygere i det nuværende byråd, forlyder det.