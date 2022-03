Aarhus Kommune forbereder sig på den flygtningestrøm, invasionen af Ukraine kan medføre.

Derfor er de i gang med at finde boliger.

Sundhed og Omsorg i kommunen har indtil nu skaffet over 300 boliger, som de ukrainske flygtninge kan bo i.

»Vi er ved at finde alle de boliger, som vi kan stille til rådighed for ukrainske flygtninge, som måtte komme til Aarhus, og vi har funde op til 320 boliger,« fortæller rådmand for Sundhed og Omsorg, Christian Budde (V).

Hvis alle boligerne kommer til at huse flygtninge, må kommunen sætte nogle af sine projekter i stå.

»Man kunne håbe på, at det ikke bliver nødvendigt, men krigen fortsætter, og vi ved ikke, hvor mange der bliver tvunget til at forlade Ukraine,« siger Christian Budde og fortsætter:

»Derfor er vi i gang med at forberede os på at kunne modtage og hjælpe flygtninge, som jo især vil være kvinder, børn og ældre, der har måttet efterlade deres mænd, fædre og sønner derhjemme.«

Det kan blandt andet betyde, at dagcenteret i Skejby bliver forsinket, ligesom ombygningen af plejehjemmet Møllestien.

»Det er en lille pris at betale for at hjælpe dem, der er flygtet fra krig i Europa,« siger Christian Budde.

Boligerne, kommunen har fundet til de ukrainske flygtninge, er blandt i plejehjemmet Møllestien, der står tomt, da det skal bygges om. Derudover er det det nedlagte DCA i Aarhus Nord, der skal omdannes til dagcenter.

Kommunen vil også tage de ledige ældreboliger rundt om i byen i brug. De er stort set indflytningsklare.

Der er tale om umøblerede boliger med et eller to rum, oplyser kommunen.