Asbest, tungmetaller, skidt og snavs. Det er, hvad Kim Jensen flyttede ind til i juli måned.

»Et rent helvede,« beskriver han det.

Han boede ellers på Skansegården Forsorghjem – et midlertidigt opholdssted for hjemløse – i Hillerød, men blev nødsaget til at flytte ind i en nedlagt børnehave, der tidligere også havde huset flygtninge, på Hobrovej 23 i Helsingør. Og så endda på Helsingør Kommunes opfordring.

»Der er et toilet, der går direkte ud i køkkenet. Hvis det havde været en restaurant, var det blevet lukket på stedet,« siger Kim Jensen og fortsætter:

»Der er revner i komfuret, og vi var derfor bange for at få stød, hvis vi kogte vores mad.«

Kim Jensen og fire andre boede sammen i bebyggelsen og er foruden de uhygiejniske forhold også blevet udsat for asbest i taget, miljøgifte i blandt andet isoleringen og tungmetaller i gulve og malingen, som er rapporteret af DinGeo Boliga.

Og det opkrævede kommunen 3.200 kroner om måneden for per person.

Kim Jensen havde tidligere boet i Helsingør Kommune, og af den grund er det også Helsingør, der tager sig af Kim Jensens sag.

Kommunen sagde, at jeg bare kunne klage, og så jeg fik herefter aktindsigt i bygningen. Kim Jensen, beboer, Hobrovej 23

Oven i det havde han han ikke den luksus at sige nej. Så ville hjælpen fra kommunen ophøre.

Men selvom det kan lyde rart med tag over hovedet, fik Kim Jensen langt fra forbedret sin boligsituation ved at flytte til Helsingør. Desuden fandt han også ud af, at det nok ikke var helt lovligt.

»Da jeg ville flytte adresse, kunne jeg se, at den ikke var godkendt til bolig. Det klagede jeg så over,« fortæller Kim Jensen.

»Kommunen sagde, at jeg bare kunne klage, og så fik jeg herefter aktindsigt i bygningen.«

B.T. har set en mailkorrespondance mellem medarbejdere internt i Helsingør Kommune. Her bliver sagen om Hobrovej 23 diskuteret.

Konklusionen fra kommunen lyder, at det ikke er tilladt at huse 'husvilde' (hjemløse, red.), da bygningen kun er midlertidig tilladt til flygtninge, indtil det på et tidspunkt bliver revet ned.

Det kom de frem til hele 14 dage før, det blev besluttet, at beboerne skulle forflyttes 8. september.

»Det er forkasteligt, at jeg er blevet tvunget ud fra en bolig og til et sted, som ikke må benyttes som bolig,« siger Kim Jensen.

Det er ikke lovligt at huse hjemløse på Hobrovej 23 i Helsingør. Foto: Skråfoto / Energi-, forsynings- og klimaministeren. Vis mere Det er ikke lovligt at huse hjemløse på Hobrovej 23 i Helsingør. Foto: Skråfoto / Energi-, forsynings- og klimaministeren.

Ifølge Helsingør Dagblad var tungen på vægtskålen, at den nedlagte børnehave er brandfarlig.

»Der var udfordringer med brandsikkerheden. Det er nogle bygningstekniske omstændigheder, som ikke har været opfyldt i forhold til kravene i bygningsreglementet,« siger Pia Holm Nielsen, der er centerchef ved By, Land og Vand i Helsingør Kommune, til dagbladet.

Og nu er Kim Jensen blevet forflyttet til et hotel i Helsingør, indtil han kan komme til at bo på et værelse i Fiolgade oven over et herberg. Og nu er han ovenikøbet blevet tilbudt en lejlighed af kommunen:

»Personligt betragter jeg det som et holdkæftbolche. Jeg er ikke i tvivl. Det er simpelthen for at få mig til at holde mund.«

Men holde mund vil Kim Jensen ikke. Derfor har han bedt om hjælp fra de hjemløses organisation SAND for både at klage over Helsingør Kommunes håndtering af sagen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Helsingør Kommune. De henviser foreløbigt til en skriftlig udtalelse fra kommunaldirektør Stine Johansen:

»Vi må erkende, at der er begået fejl i den her sag og flytter nu alle beboere ud af Hobrovej,« starter skrivet.

»Oprindeligt er bygningen taget i brug i al hast efter flygtningekrisen i 2016 og siden var det oplagt at hjælpe husvilde med tag over hovedet på Hobrovej. Men tilladelserne har ikke været på plads, og dagens gennemgang har understreget, at vi nu må vælge en anden løsning.«