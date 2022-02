En ellers normal køretur på vej til arbejde udviklede sig yderst dramatisk for skolelæreren Laura Bjørnholdt.

Pludselig lød der et kæmpe brag. Og så holdt Laura Bjørnholdt der – chokeret, med fladt dæk og en ødelagt fælg.

Omringet af fire andre biler, der havde lidt samme skæbne. De var alle kørt i et kæmpe hul i vejen syd for Tranbjerg.

»Jeg bliver fuldstændig lammet. Jeg plejer at være okay til at finde ud af ting, men jeg kan ikke finde telefonnumre eller læse, hvad der står på skærmen. Jeg er helt forvirret. Det eneste, jeg tænker på, er, at 3.a sidder og venter på mig,« siger Laura Bjørnholdt om episoden.

Men episoden 7. februar kunne faktisk have været undgået.

Aarhus Kommune var nemlig blevet gjort opmærksomme på det store hul i vejen – men der var ikke blevet gjort noget.

Det store hul i vejen, der kostede Laura Bjørnholdt et fladt dæk og en ødelægt fælg. Vis mere Det store hul i vejen, der kostede Laura Bjørnholdt et fladt dæk og en ødelægt fælg.

»Det var en fuldstændig bizar situation. Der holdt biler omkring mig, hvor der var sket det samme. Og da vi ankom til mekanikeren, hang der en bil, der havde været i det samme hul,« siger Laura Bjørnholdt.

Udover at episoden var en ubehagelig oplevelse, frygtede Laura Bjørnholdt også for de økonomiske konsekvenser. Hendes bil havde nemlig fået skader for over 7.000 kroner.

»Først tænkte jeg bare, at jeg var nødt til at betale. Men min retfærdighedssans blev virkelig ramt. Jeg gør min pligt som borger ved at betale min skat, en del af det skal jo gå til at vedligeholde veje. Det ville være fint, hvis det blev gjort, så jeg ikke også endte med at betale for at køre ned i et hul,« siger Laura Bjørnholdt og fortsætter:

»Jeg har en selvrisiko på 4.000 kroner. Det kan man godt mærke i et skolelærerbudget. Der er da sjovere ting, jeg godt kunne tænke mig at bruge de penge på. Men jeg tænkte egentlig, det var en kamp, jeg aldrig ville vinde.«

Men det gjorde hun.

Aarhus Kommune har nemlig anerkendt, at den må betale skaden, og det glæder Laura Bjørnholdt, selvom hun helst havde set, det var gået anderledes.

»Det hele kunne jo have været undgået. Det havde jeg da foretrukket. Nu skete der ikke andet en del frustration, et ødelagt dæk og brugt tid og energi, men det kunne jo være gået meget værre, og så var det meget voldsomt,« siger Laura Bjørnholdt om episoden.

Per Kristensen, der er fagkoordinator i Aarhus Kommune, forklarer, at kommunen får borgertip vedrørende veje på en app – og her er der netop blevet tippet om det store hul, men kommunen har ikke fået handlet hurtigt nok på det.

»Det er en fejl fra vores side. Det kan vi kun beklage. Det er noget, vi har være ansvarlige for, så derfor forventer vi også, vi kommer til at bøde for det. Vi er kede af det over det, det er der ingen tvivl om,« siger han.

Fem borgere har indtil nu henvendt sig for at få erstatning. Tre har fået det, og to sager er stadig under behandling.