Dyrker du idræt eller svømmer i Tønder Kommune, er der dårligt nyt.

I hvert fald, hvis du er typen, der går i bad.

De lukker nemlig for det varme vand.

Det skriver TV Syd.

»Det her er da ikke en af de sjoveste beslutninger at tage, men det er desværre nødvendigt,« siger René Andersen, formand for Tønder Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, til TV Syd.

De skruer også ned for varmen i sports- og svømmehaller i kommunen, så der fremover vil være 17 grader, mens vandet i svømmehaller bliver sænket til 26 grader.

Og så er der altså kun kolde bade at komme efter i idrætshallerne.

Det er energikrisen, der gør det for dyrt at holde det nuværende niveau.

»Det er er også vigtigt at pointere, at ændringerne ikke kommer til at gælde for tid og evighed. Til januar evaluerer vi og vurderer, hvordan det hele ser ud,« siger René Andersen til mediet.