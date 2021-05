Et 20 meter højt sandslot bygget med 4.860 tons sand er endt med at blive en omkostningsfuld affære, som Jammerbugt Kommune har valgt at støtte økonomisk.

Lokalpolitikeren Merete Fuglsang fra Jammerbugt Kommune fik sig noget af en overraskelse, da hun for få dage siden så en reklameplakat fra Skulpturparken i Blokhus.

Der stod kommunen nemlig som en af støtterne til, at parken kan opføre verdens største sandslot.

Som udgangspunkt var ideen umiddelbart god. Der var bare et problem.

Hun og andre politikere havde ikke fået noget af vide om beslutningen. Det skriver Nordjyske.

Hun var uforstående over, at hun ikke kunne se det i referatet fra økonomiudvalgets møde, og skrev derfor til kommunens borgmester, Mogens Chr.Gade.

Han bekræfter, at økonomiudvalget bevilligede 200.000 kroner fra event- og udviklingspuljen til Skulpturparken i Blokhus på økonomiudvalgets møde 19. maj.

At bevillingen ikke står som et punkt i referatet skyldes praktiske årsager og hurtig handling, fortæller han til Nordjyske.

En anden politiker fra kommunen, der også er uforstående overfor beslutningen, er Frank Østergaard (SF).

»Det virker underligt, hvis økonomiudvalget har en hemmelig kasse, som de kan dele ud af. Det kan godt være, det er kutyme, men så må det laves om, for jeg vil da også gerne følge med i, hvad der bliver delt ud af«, fortæller han til Nordjyske.

Kommunens beløb på 200.000 kroner skal finanserie en del af de godt tre millioner kroner, som hele opførelsen af sandslottet kommer til at koste.