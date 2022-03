I februar blev Aarhus Kommune centrum for en undersøgelse af millionregninger. Millionregninger, der vel at mærke aldrig skullet have været betalt.

Og konklusionen er klar.

4,6 millioner kroner for meget på rottebekæmpelse.

B.T. kunne i slutningen af februar skrive, at kommunen formentlig havde brugt flere millioner kroner for meget, fordi regningen i en årrække ikke var blevet tjekket.

Og det har Teknik og Miljø i Aarhus Kommune nu gennemgået ved at se deres afregninger fra Rentokils rottebekæmpelse igennem.

Her har de konstateret, at Aarhus Kommune i en periode på fem år fra 2017-2022 formentlig har betalt for meget. Det viser redegørelsen, B.T. har fået adgang til.

Fejlen er sket, fordi der ved anmeldelser af rotter i kommunens IT-system, GeoEnviron, er tilknyttet et tilsynsbesøg, og så kan der derudover være et opfølgningsbesøg.

Men det har der ikke været taget højde for, når Aarhus Kommune har afregnet med Rentokil. Her har systemet ikke vist antallet af første tilsynsbesøg og antallet af opfølgende tilsynsbesøg separat i statistikkerne, men udelukkende det totale antal tilsynsbesøg.

Ifølge Aarhus Kommunes kontrakt med Rentokil, skal der ikke afregnes særskilt for tilsynsbesøg, fordi de hører til anmeldelsen, hvori disse er indregnet.

»Den opdagede fejl betyder, at hver gang en borger eller virksomhed i Aarhus Kommune har rekvireret kommunens assistance til rottebekæmpelse, og der er foretaget en anmeldelse herom, er Rentokil blevet debiteret for et besøg, hvilket endnu en gang er sket, i den samlede opgørelse af besøg,« står der i Aarhus Kommunes undersøgelse.

Altså er kommunen blevet dobbeltfaktureret, ifølge deres redegørelse.

Derfor er det kommunens opfattelse, at de i perioden 2017-2021 har betalt 4,6 millioner kroner for meget til Rentokil.

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune har dog bedt Geokon, der er udvikler af fagsystemet GeoEnviron, der udregner tallene, om at lave et uvildigt udtræk af anmeldelser og tilsynsbesøg i perioden. Denne opgørelse vil danne baggrund for en endelig opgørelse af beløbet.

Aarhus Kommune har skriftligt orienteret Rentokil om problematikken, og 14. februar 2022 har kommunen haft et møde med Rentokils ledelse.

Rentokils ledelse er dog ikke enige i Aarhus Kommunes redegørelse. De bestrider det opgjorte krav fra Aarhus Kommune og anfører, at der må være fejl i GeoEnviron, altså systemet, der har opgjort tallene.

For at kravet ikke forældes, har Aarhus Kommune bedt Rentokil underskrive en suspensionsaftale.

Dette betyder ikke, at Rentokil anerkender kravet om tilbagebetaling fra Aarhus Kommune, men blot at parterne kan drøfte sagen og gennemgå dokumentationen, uden kravet forældes.

Dette har Rentokil, ifølge Aarhus Kommune, afvist.

På den baggrund har Aarhus Kommune 28. februar 2022 stævnet Rentokil med et tilbagesøgningskrav for rottebekæmpelsen i årene 2017-2022.

Teknik og Miljø vil nu skærpe kontrollen og kvalitetssikringen af data og beregninger. De vil blandt andet fremadrettet tage stikprøver.

»Rentokil har tidligere oplyst, at de, ligesom Teknik og Miljø, agter at fortsætte det gode samarbejde, selvom Aarhus Kommune måtte anlægge retssag med henblik på inddrivelse af kravet,« slutter Aarhus Kommune af i redegørelsen.