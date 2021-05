Københavns Kommune kræver 419.000 kroner efterbetalt til chauffører, der ifølge kommunen har fået for lav løn.

Selskabet Intervare A/S har på tre måneder underbetalt seks chauffører med 419.000 kroner.

Det har Københavns Kommunes indsatsteam mod social dumping afdækket, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Sagen kommer i kølvandet på afsløringer af problematiske arbejdsforhold hos onlinesupermarkedet Nemlig.com, der er ejet af Intervare A/S.

Intervare A/S leverer varer til ældre, handicappede og andre københavnere, der ikke kan klare de daglige indkøb.

Københavns Kommune kræver nu, at selskabet efterbetaler chaufførerne den manglende løn.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, at man løndumper og udnytter mennesker, der hver dag knokler med at levere varer til vores mest udsatte borgere og for at forsørge deres egne familier.

- Det vil vi ikke finde os i her i København, siger overborgmester Lars Weiss (S) i en pressemeddelelse.

Kommunens kontrol viser, at seks chauffører, der fast betjener kommunen, er blevet underbetalt for i gennemsnit 23.300 kroner om måneden i kontrolperioden, som dækker januar, februar og marts i år.

Københavns Kommune vil nu udvide kontrollen til at omfatte alle chauffører, der har leveret varer i hele den periode, man har haft kontrakt med selskabet.

Københavns Kommune har ikke det fulde overblik over, hvor mange chauffører det drejer sig om.

Men man har cirka 2100 borgere, der er visiterede til at få bragt varer ud under ordningen.

Ifølge kommunens undersøgelse har de pågældende chauffører ikke holdt én eneste feriedag i 2020 eller 2021.

Derudover har der ifølge kommunen ikke været tegnet den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, ligesom halvdelen af bilerne har kørt uden godkendelse og registrering hos Fødevarestyrelsen.

Administrerende direktør i Intervare A/S Stefan Plenge afviser beskyldningerne.

Han siger i en skriftlig kommentar, at chaufførerne ikke er ansat hos Intervare A/S, men selvstændige vognmænd, der kører for selskabet.

- De selvstændige vognmænd, der kører for Intervare, har egne cvr-numre og er at betragte som selvstændige erhvervsdrivende, siger direktøren.

Også brancheorganisationen Dansk Erhverv er uenig i kommunens vurdering.

- Vi vil nu gå i dialog med Københavns Kommune om sagen, siger viceadministrerende direktør Laurits Rønn fra Dansk Erhverv i en kommentar.

