Køge Kommune vil have en uvildig ekstern undersøgelse af hændelserne på Borup Skole.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse – hvor borgmesteren også erkender, at der er begået fejl.

»Det er afgørende, at vi får en ekstern undersøgelse af, om vi har håndteret sagerne på Borup Skole, som vi skal, ifølge lovgivningen,« udtaler Køge Kommunes borgmester Marie Stærke (S) i pressemeddelelsen.

Det er kommunens Økonomiudvalg, som tirsdag endeligt beslutter, om den uvildige undersøgelse skal sættes i gang.

»Den undersøgelse, vi ønsker at sætte i gang skal give svar på netop dét og gøre os klogere på, om der er noget, vi har overset,« lyder det fra Marie Stærke.

Udover anbefalingen om at igangsætte undersøgelsen har kommunen fokus på at gennemføre initiativer på skolen, som skal skabe tryghed og ro – både for børn, forældre og ansatte.

»Derfor arbejder Køge Kommune også intenst på flere niveauer for at komme helt til bunds i de hændelser, som har været på skolen,« står der i pressemeddelelsen.

Hændelser som involverer trusler, vold og seksuelle krænkelser.

Onsdag den 14. februar var der dialogmøde på Borup Skole i Borup angående de seneste dages historier om krænkelser på skolen. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix Vis mere Onsdag den 14. februar var der dialogmøde på Borup Skole i Borup angående de seneste dages historier om krænkelser på skolen. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix

De nye initiativer på skolen handler blandt andet om øget fokus på ledelse, flere voksne omkring børnene, øget, bedre kommunikation og efteruddannelse af lærerne.

»Udover den eksterne undersøgelse, har vi fortsat stor opmærksomhed på, at der ting i det her forløb, som vi skulle have gjort bedre. For eksempel har mangelfuld kommunikation været med til at skabe stor utryghed,« siger Marie Stærke og fortsætter:

»Det har ikke været godt nok, og det skal vi rette op på med det samme. Nu skal vi have Borup Skole tilbage til en normal og god hverdag.«