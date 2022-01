Tirsdag aften var 200 borgere på det støttecenter Bakkely i Frederikshavn inviteret til et arrangement under titlen 'Dildo-party'. Men det er nu blevet aflyst.

Det bekræfter Karsten Kamstrup, afdelingsleder for socialpsykiatri, bostøtte og rusmiddelbehandling i Center for Handicap og Psykiatri i kommunen, over for B.T.

»Brugerrådet her på Bakkely havde tænkt det som et lukket arrangement. Vi har vurderet, at der kunne være kommercielle interesser i det her for et privatfirma.«

»Og vi ønsker ikke at lægge offentlige lokaler til et kommercielt arrangement.«

Frederikshavns Kommune vil gerne holde et lignende arrangement – under andre forhold og en anden titel. Foto: Henning Bagger

Karsten Kamstrup oplyser, at et privat firma skulle have deltaget ved arrangementet og medbragt seksuelle hjælpemidler – hvilket kommunen altså har set som et kommercielt arrangement.

Derudover er Karsten Kamstrup ikke just begejstret for arrangementets titel:

»Nej, det er jeg ikke vild med. Jeg synes, det er misvisende og uheldigt. Der skulle være talt om seksuel sundhed, og der er titlen bare ikke bred nok til, at vi kan understøtte det.«

Så er problemet de kommercielle interesser eller titlen 'Dildo-party'?

»Primært det kommercielle. Vi skal ikke stille lokale til kommercielle interesser. Vi vil gerne bakke op, men det skal være under nogle andre rammer.«

Ifølge mediet kanalfrederikshavn lyder invitationen til arrangementet som følger:

'Sex er et meget tabubelagt emne, specielt inden for vores område, men sex, kærlighed og nærvær er vigtigt for os alle sammen. Derfor vil vi i Brugerrådet gerne prøve at lave lidt om på tabuet ved at invitere til en uformel aften omhandlende forskellige hjælpemidler inden for dette område. Der kommer en konsulent, som viser, fortæller og meget gerne svarer på spørgsmål'.

Karsten Kamstrup medgiver, at arrangementet er relevant:

»Derfor vil vi også finde en anden vej ind i det. Det undersøger vi nu.«

Hvorfor arrangementet er blevet døbt 'Dildo-party', ved Karsten Kamstrup ikke med sikkerhed. Formentlig på grund af de hjælpemidler, der skulle medbringes, siger han. Men han holder fast i, at titlen er uheldig:

»Det handler om meget mere. Det handler om seksuel sundhed. Mange derude vil gerne have en kæreste, og hvis man ikke har det, hvordan er det så og så videre.«

»Derfor synes jeg, at titlen er snæver og misvisende. Temaet er meget bredere og mere alvorligt.«

Hvor længe har arrangementet været planlagt? Siden I aflyser i dag.

»Det ved jeg ikke, men det er i dag, jeg har fundet ud af det.«

Hvordan er aflysningen blevet modtaget?

»Folk har været ærgerlige over det. Derfor har det også været vigtigt at sige til vores brugerråd, at vi gerne vil mødes og tilgodese dem. Vi vil gerne bakke op om det.«

Bakkely er et aktivitets- og samværstilbud for personer over 18 år med psykiske vanskeligheder.