Et skred er sket ved Stevns Klint, som har fået kommunen til at advare gæster.

Skredet, som er i nærheden af landsbyen Harvig, er et af de største, der er sket inden for de seneste mange år, lyder det fra Niels Rasmussen, der er skov- og landskabsingeniør ved Stevns Kommune, ifølge TV2 Øst.

Han advarer nu folk: Man skal tænke sig om, når man går derude.

»Overvej, om du skal gå på stien, indtil vi har lavet en risikovurdering, og tænk dig om, når du går langs klinten,« lyder det fra skov- og landskabsingeniøren.

Kommunen har valgt at spærre af ved skredet, og der venter altså et arbejde med at vurdere, hvor farbart området er.

I år har Stevns Klint fyldt en del i medierne, da lodsejere fik medhold i retten, da de påstod, at fredning af klinten var ugyldig.

En afgørelse, som Miljø- og Fødevareklagenævnet efterfølgende altså ankede. Det kan man læse mere om her.