Ligesom med badegæster er mængden af blågrønalger højest i juli og august.

Det får Furesø at mærke i øjeblikket, hvor området ved Frederiksdal Fribad er ramt af voldsomme forekomster af blågrønalger.

Derfor advarer Lyngby-Taabæk Kommune på sin hjemmeside folk om at gå i vandet ved den populære badestrand.

Det blå flag er taget ned og der er sat skilte op langs stranden for at advare besøgende om at begive sig ud i vandet.

I små mængder er blågrønalger ufarlige, men mængden af alger kan vokse pludseligt ved varme.

Når det sker, samler de sig i vandoverfladen som grønne eller brune plamager eller skyller op i strandkanten og ligner skum.

Miljøstyrelsen oplyser, at mennesker ved kontakt med algerne kan opleve kløe eller irritation af huden.

Hvis man er så uheldig at komme til at sluge noget af vandet, kan man opleve hovedpine, hudirritation, feber, kvalme og diarré.

ARKIVFOTO. Her ses Frederiksdal Fribad, da det tidligere var plaget af blågrønalger. Foto: LISELOTTE SABROE Vis mere ARKIVFOTO. Her ses Frederiksdal Fribad, da det tidligere var plaget af blågrønalger. Foto: LISELOTTE SABROE

Ingen mennesker er døde af algeforgiftning i Danmark, men hvis du oplever symptomer på algeforgiftning, bør du overveje at søge læge.

Lyngby-Taabæk Kommune appellerer til, at badegæster altid holder godt øje med forekomsten af blågrønalger i Furesø, da algerne kan drive væk lige så hurtigt, som de er kommet, og derfor er det ikke altid, at de kan advare gæster mod plagen tids nok.

Det frarådes, at du bader, hvis du ikke kan se dine tæer, når du står i vand til knæene.

Andre gode algeråd kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.