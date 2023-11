Man skal som borger i Aarhus Kommune passe på ved legepladser og områder med borde og bænke, hvis områderne har været oversvømmet.

For det har været nogle særdeles våde dage i landet, og selvom der har været ophold i regnvejret, kan der stadig være risiko for forurenet vand.

Det skriver Aarhus Kommune på Facebook, hvor de opfordrer til, at man holder sine børn væk fra områder, der har været oversvømmet.

»Du skal stadig være varsom ved legepladser, områder med borde, bænke, fitnessredskaber og lignende, hvis områderne har været oversvømmet. Her kan arealerne stadig være forurenet et stykke tid efter, vandet har trukket sig,« skriver kommunen, der samtidig kommer med gode råd:

»Derfor bør du undgå, at dine børn opholder sig disse steder, og voksne bør sørge for grundig håndvask og undgå at røre sig ved mund og ansigt.«