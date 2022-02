Er du en af dem, der holder af at samle bær tæt på vandet, så gør du klog i at læse med her.

Lemvig Kommune fortæller nemlig til Lemvig Folkeblad, at man under ingen omstændigheder bør indtage bær, der er samlet i Thyborøn.

Hyben, havtorn og andre spiselige bær skal smides ud, da man har konstateret en PFOS-forurening omkring Banegravssøen tæt på Thyborøn Fjord.

Miljøstyrelsen har tidligere oplyst, at PFSO – et flourholdige, svært nedbrydelige, miljøfarlige stof – er under mistanke for at være hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og at kunne ødelægge immunforsvaret.

Man ved ikke, om bærrene i området kan have optaget stoffet, og derfor må de ikke spises. Og det er lige meget, hvordan man har forarbejdet dem.

»Fødevarestyrelsen ved på nuværende tidspunkt ikke, om bær i et PFOS-forurenet område bliver påvirket, så ud fra et forsigtighedsprincip opfordrer vi folk til at smide deres indsamlede bær ud,« siger Morten Corneliusen, der er afdelingsleder i natur- og miljøafdelingen i Lemvig Kommune til TV Midtvest, der også har dækket sagen.

Forureningen kommer formentlig fra en nedgravet losseplads.

Lemvig Kommune er sammen med Naturstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Region Midtjylland i gang med at undersøge, hvordan man kan få forureningen i området under kontrol.