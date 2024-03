Når vandstanden i Storå topper onsdag eftermiddag, kan det give problemer, advarer Holstebro Kommune.

De seneste dages store mængder regn volder fortsat problemer, i takt med at åer og vandløb er fyldt op og går over deres bredder.

I Holstebro Kommune forventer man, at vandstanden i Storå topper ud på eftermiddagen og rammer niveauet fra februar 2020.

Dengang stod flere områder omkring åen under vand.

- Vandstanden gennem Holstebro by vil stige i løbet af dagen. Den forventes at toppe ud på eftermiddagen og ramme omtrent det samme niveau som i februar 2020, hvor vandstanden også var meget høj, skriver Holstebro Kommune på Facebook.

Kommunen skriver, at det har været nødvendigt at åbne for sluserne i Vandkraftsøen for at gøre plads til det ekstra vand.

- Det har vi gjort for at forebygge en endnu højere vandstand senere.

Kolonihaveforeninger ved Storåen kæmper onsdag eftermiddag med at holde vandet væk fra husene.

Også en parkeringsplads i byen er oversvømmet, oplyser biolog Jakob Larsen, Holstebro Kommune, onsdag eftermiddag.

Flere steder i Jylland faldt der mandag og tirsdag 50 millimeter regn. Det svarer til det, der normalt falder i løbet af hele februar måned.

I Vejle Kommune var flere veje i midtbyen tirsdag oversvømmet, og kommunen frarådede trafikanter at søge ind mod bymidten.

Selskabet Trefor måtte afbryde strømmen præventivt for flere hundrede adresser for at undgå, at vand trængte ind i elskabe og skabte kortslutninger.

Onsdag aften er der ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) udsigt til byger, der vil falde som slud eller sne.

Torsdag byder i øvrigt på nogen sol og kun lokale slud- eller snebyger.

Fredag er der derimod udsigt til, at et mere udbredt snevejr rammer landet.

- Snemængderne og nedbørsformen på tværs af landet fredag og natten til lørdag er fortsat usikre.

- Derfor holder vi øje med, om en snestorm lurer i dele af landet, skriver DMI på sin hjemmeside onsdag eftermiddag.

