'Der er lort i vandet'

De gyldne ord fra Casper Christensen i tv-serien 'Klovn' er mere end aktuelle i Næstved Kommune.

For i Glumsø Sø, der netop ligger i Næstved Kommune, er den gal med e.coli og enterokokker i badevandet.

Det oplyser kommunen ifølge SN.dk

»Badevandskvaliteten er kritisk efter at kraftige regnskyl har sendt beskidt regnvand eller spildevand i søen,« skriver mediet.

Grænsen for, hvornår man for eksempel skal koge vandet ved fund er 20 MPN per 100 ml

I Badevandet har man fundet værdier på 77. Derfor fraråder Næstved Kommune badning i søen indtil tallene er okay igen.

E.coli og enterokokker er bakterier, som stammer fra tarmen hos mennesker eller dyr.

Det betyder derfor, at det kan være sundhedsfarligt at dyppe sig.

De er sjældent selv sygdomsfremkaldende, men når de findes i vandet, er det et tegn på forurening med afføring.

Næstved Kommune oplyser på nuværende tidspunkt ikke, hvornår badegæsterne igen kan tage sig en svømmetur i området.

Myndighederne kender endnu ikke til årsagen til det forhøjede niveau af bakterier.