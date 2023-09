Odsherred Kommune advarer borgerne om et dybt hul i sandet på stranden nær Rørvig.

Det sker efter at en mand faldt i hullet.

Hullet er opstået ud for Flyndersø lidt nord for den populære ferieby Rørvig.

»Vi har her i eftermiddag af Naturstyrelsen fået besked om, at der er en mand, der på en gåtur på stranden er faldet i et dybt hul ved Kattegat Strandvej mellem de to huse ud for Flyndersø, skriver Odsherred Kommune i et Facebook-opslag torsdag, som TV2 Øst har beskrevet.

»Manden er ikke kommet noget til, men mistede efter sigende sin telefon og var meget chokeret over oplevelsen,« fortsætter kommunen på Facebook.

Odsherred Kommune formoder, at hullet i sandet er opstået naturligt som følge af vandstrømme og erosion – og at der efterfølgende er aflejret tang og sand over hullet.

»Vær derfor særligt opmærksom, hvis din gåtur går ud forbi de to huse ud for Flyndersø,« skriver Odsherred Kommune.

Små huller i sandet dannes jævnligt, men huller så store som det lige nord for Rørvig er sjældne.