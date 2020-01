En principiel diskussion om offentligt ansattes ytringsfrihed er blusset op i det sønderjyske, efter en kommunalt ansat i Sønderborg Kommune har skrevet en kommentar på Facebook med et morbidt budskab.

Borgeren Søren Thomsen er i konflikt med kommunen og jobcentret, og som reaktion på det har han valgt at sultestrejke.

Søren Thomsens sultestrejke blev omtalt på Facebook. Og det fik ifølge Jyske Vestkysten en ansat ved et kommunalt plejehjem til at kommentere følgende:

»Lad ham dø af sult, så er det overstået.«

Det er et voldsomt budskab fra en kommunalt ansat, der for skattekroner skal passe på borgerne.

Det siger Søren Thomsen til B.T.

»Jeg er ked af, at hun kan have sådan en tankegang, når hun sidder og skal have med borgere at gøre,« siger Søren Thomsen.

Ifølge Jyske Vestkysten blev dødskommentaren liket af endnu en kommunalt ansat.

Søren Thomsen er i konflikt med kommunen og jobcentret i Sønderborg, og derfor har han sultestrejket. Vis mere Søren Thomsen er i konflikt med kommunen og jobcentret i Sønderborg, og derfor har han sultestrejket.

Søren Thomsen kan ikke forstå, at det bliver tolereret af kommunen.

»Det er ikke i orden. De burde gå ind og tage en snak med hende,« siger han.

Men trods kommentarens direkte budskab vil Sønderborg Kommune ikke røre sagen eller medarbejderen med en ildtang.

Offentligt ansattes beskyttede ytringsfrihed vejer tungt, og eftersom kommentaren er skrevet af en privat profil uden for arbejdssammenhæng, vil det være en knægtelse af den ansattes ytringsfrihed, hvis kommunen skred ind.

»Jeg kan forstå, at personen har udtalt sig som privatperson, så derfor har Sønderborg Kommune ingen kommentarer til det,« siger kommunaldirektør Tim Hansen til Jyske Vestkysten og tilføjer:

»I forhold til det generelle, så er der meget vide rammer for ytringsfrihed for offentligt ansatte, uanset hvad vi må synes om det,« siger han.

Det er Søren Thomsen ikke tilfreds med. Han siger til B.T., at han mener, den pågældende medarbejder burde fyres.

Kommentaren er skrevet fra en privatprofil og er ikke relateret til kommunen. Vil det ikke være en krænkelse af borgerens ytringsfrihed, hvis vedkommende kan fyres for en kommentar skrevet i privat regi?

»Nu er det jo holdninger fra en, der kommer inde på kommunen. Det er det samme, som hvis man står i en købmandsbutik. Der skal man ikke svine kunder til. Men der kan man jo finde en anden købmand at handle med. Det kan jeg bare ikke,« siger Søren Thomsen.