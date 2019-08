Jobbet som kommunaldirektør, uanset hvilken kommune du er i, kan være blandt de mere krævende.

Derfor har Mads Gammelmark i Struer Kommune nu valgt at stoppe, fordi helbredet ikke rækker til det.

Den nu forhenværende kommunaldirektør har sendt et brev til Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget, skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

Heri forklarer han, at på grund af en sygdom kan han ikke længere bestride stillingen som kommunaldirektør, og han opsiger derfor sin stilling.

»Vi er ved at danne os et overblik, og så må de øvrige medlemmer af direktionen tage over og få det til at fungere,« lyder det fra kommunens borgmester Niels Viggo Lynghøj (S) til Dagbladet Holstebro-Struer.

Mads Gammelmark har været kommunaldirektør i Struer Kommune siden januar 2017, hvor han blandt andet har stået i spidsen for en større rokade i organisationen.

Men han efterlader ikke et tomt skrivebord, og det er derfor, at man nu er ved at danne sig et overblik.

Indtil videre har man besluttet, at Jakob Bisgaard, som er direktør for teknik og kultur, bliver konstitueret som kommunaldirektør.