Frederiksbergs kommunaldirektør Torben Kjærgaard blev i juni fyret, efter det der beskrives som en intern strid i kommunen.

Kommunen selv fortalte i juni om afskedigelsen, at de ledte efter en 'anden profil' til posten som kommunaldirektør. Torben Kjærgaard kan imidlertid bryste sig af et anseeligt gyldent håndtryk.

Knap fire millioner kroner får Torben Kjærgaard for sin fratrædelse, viser en aktindsigt, som B.T. har modtaget.

Mette Bang Larsen sidder i Socialudvalget for Enhedslisten i Frederiksberg Kommune, og hun mener, at beløbet er højt. Også for højt.

»Jeg synes, det er rigtig mange penge, og almindelige mennesker kan jo ikke gå ud og få så mange penge med sig, når de stopper i job,« siger hun:

»Jeg synes, at man skal være dybt kritisk over, hvor meget sådan noget koster, og jeg synes også, at man kan diskutere det, hvad angår vores cheflønninger på Frederiksberg, når man kan se, at vores pædagoger, sosuer og sygeplejersker ligger langt under gennemsnittet.«

Mette Bang Larsen slår fast, at det ikke drejer sig om en kritik af Torben Kjærgaard, men aftalerne om cheflønninger og fratrædelsesordninger i kommunen bredt set.

Selve fratrædelsesgodtgørelsen for Torben Kjærgaard er på et års løn og beløber sig på 2.198.748 kr. Oven i det kommer et opsigelsesvarsel på seks måneders løn af 1.097.582 kr.

Med feriepenge og efteruddannelse ligger kommunens maksimale udgift til Torben Kjærgaard på 3.824.655 kr.

Historien om høje fratrædelsesordninger til direktører er ikke en årsunge, men dukker jævnligt op i medierne, og det er der en god grund til, fortæller Roger Buch, der er chefforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og ekspert i kommunalpolitik.

»Det er jo ikke, fordi der foregår noget ulovligt, eller at der er nogen, der tager af kassen. Det kan godt forarge, fordi kommunerne i disse årtier holder rigtig meget på pengene og hele tiden leder efter besparelser,« siger han og fortæller:

»Sådan er det, for sådan er det endt, men man er begyndt at stramme lidt op på spidsfindighederne i det her, og der er jo ikke nogen naturlov, der siger, at det skal være på den her måde.«