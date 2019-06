Københavns Kommune fortsætter med at mørklægge dokumenter i sagen om advokat Anders Valentiner-Branth, der har fået opgaver for 14,8 millioner kroner på tre år.

Opgaverne har advokaten og firmaet Nielsen Nørager fået tildelt uden skriftlige aftaler, og opgaverne er ifølge eksperter desuden blevet givet i strid med udbudsloven.

Kommunens teknik- og miljøforvaltning har netop afvist at give B.T. indsigt i én enkelt faktura på 800.000 kroner fra 2018. B.T. ønsker at kaste lys over, hvilket stykke arbejde der har udløst en faktura på 800.000 kroner, men det kan foreløbig ikke lade sig gøre.

Årsag: Det er for ressourcekrævende. I stedet har forvaltningen valgt at forfatte et ni siders svar til B.T. med juridiske argumenter for, at kommunen ikke er forpligtet til at udlevere fakturaen.

Partner Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager har på tre år tjent 14,8 millioner på hononarer fra Københavns Kommune, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud. Foto: Nielsen Nørager Vis mere Partner Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager har på tre år tjent 14,8 millioner på hononarer fra Københavns Kommune, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud. Foto: Nielsen Nørager

»Det er helt absurd. Selvfølgelig skal kommunen udlevere fakturaen. Igen lader det til, at kommunen forsøger at forhindre et medie i at få indsigt i, hvordan pengene på en specifik advokat er brugt,« siger Oluf Jørgensen, der ekspert i offentlighedsloven og forskningschef emeritus fra Danmarks Journalisthøjskole (DMJX).

Han henviser til, at B.T. tidligere har forsøgt at få kommunen til at udlevere 25 fakturaer i sagen. Også uden held. Den ene faktura er en del af de 25 fakturaer.

Nu viser det sig så, at blot en enkelt faktura også er for stort et besvær for kommunen.

Anders Valentiner-Branth har blandt andet været kommunens juridiske rådgiver i skandalen om fortovsordningen, hvor københavnske boligejere i en årrække er blevet overfaktureret for 65 millioner kroner for renhold. Kommunen skal nu betale pengene tilbage. De to øverste direktører er fyret på grund af skandalen.

B.T. har siden august 2018 forsøgt at få kommunen til at udlevere samtlige dokumenter herunder fakturaer i sagen for årene 2016, 2017 og 2018.

Møgsag efter møgsag Møgsagerne har stået i kø hos Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune i 2018 og 2019. En korruptionssag har betydet, at kommunen i august sidste år politianmeldte en enhedschef i forvaltningen for at hjælpe en ejendomsmægler med en byggesag. Dertil kommer den såkaldte Epinion-sag, hvor ledelsen i forvaltningen valgte at fjerne tre kritiske afsnit i en tilfredshedsundersøgelse over byggesagsbehandlingen. Der har været massivt rod i opkrævning af byggesagsgebyrer. Forvaltningen har også været belastet af sagen om husejer Søren Sørensen, der ifølge eksperter har været udsat for chikane og magtfordrejning af forvaltningen. Skandalen om flere års overfakturering i den såkaldte fortovsordning – hvor grundejere betalte op til 10 gange for meget for kommunens renhold af fortovene – har ført til fyringer af direktørerne Pernille Andersen og Torben Gleesborg.

I oktober 2018 lykkedes det B.T. at få indsigt i de relevante bilag for 2017. Siden har forvaltningen nægtet at udlevere yderligere bilag i sagen ud over to fakturalister.

Selv overborgmester Frank Jensen (S) undrer sig over kommunens afslag. Han kalder det 'underligt'.

»Vi har i min tid som overborgmester vedtaget politisk, at der skal være udvidet offentlig adgang til Københavns Kommunes forvaltninger. Og det skal også praktiseres i Teknik- og Miljøforvaltningen,« sagde Frank Jensen under weekendens Folkemøde.

Man kan jo få den mistanke, at det er fakturaer, som forvaltningen ikke ønsker kommer frem?

»Jeg kan godt forstå, at du som journalist stiller dig selv det spørgsmål, men jeg har ikke nogen instruktionsbeføjelser i sagen her. Men min politiske holdning er, at alle forvaltninger skal give mere offentlighed.«

Så synes du, at det virker underligt?

»Ja, jeg synes, det virker underligt. Det burde være enkelt at trække en enkelt faktura ud, men jeg kan som sagt ikke svare på, hvorfor forvaltningen mener, det er så ressourcekrævende,« siger han.

En anden politiker i Københavns Borgerrepræsentation undrer sig over, at Teknik- og Miljøforvaltningen fortsætter med at være lukket, nu hvor de to øverste direktører i forvaltningen er blevet fyret: .

»Jeg troede, at vi skulle have en ny kultur i forvaltningen, som understøtter åbenhed. Det er helt absurd. Man tænker selvfølgelig, at den egentlige årsag er, at forvaltningen ikke ønsker, at fakturaen udleveres,« siger det radikale medlem af Borgerrepræsentationen Mette Annelie Rasmussen.

Kommunen skriver i sit svar til B.T., at behandlingen af aktindsigtsanmodningen 'vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug samlet set'.

'Teknik- og Miljøforvaltningen har afvist denne aktindsigt med den begrundelse, som Ankestyrelsen tidligere har erklæret sig enig i. B.T.'s mange anmodninger om aktindsigt skal betragtes som én anmodning om aktindsigt, som ville kræve i omegnen af 200 timer at besvare.'

'Derfor er aktindsigten afvist med henvisning til det samlede ressourceforbrug og ikke ressourceforbruget ved at udlevere en enkelt faktura. Ankestyrelsen har i sine tidligere afgørelser bekræftet forvaltningen i, at et medie ikke kan omgå ressourcereglen ved at dele aktindsigten op i stadig mindre dele,' lyder det i et skriftligt svar fra vicedirektør Anna Schou Johansen.

Medlem af Borgerrepræsentationen for Venstre og medlem af kommunens vagthund Intern Revision Jens-Kristian Lütken fortæller til B.T., at han har bedt om indsigt i alle 25 fakturaer, som er mørklagt. Herunder den ene faktura på 800.000 kroner. Han har indtil nu blot fået besked om, at hans anmodning er registreret.