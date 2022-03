Søren Gais, direktør i Klima og Miljø i Aalborg Kommune, forlader sin post.

Den tidligere direktør har i den seneste tid været i vælten for en sigtelse om underslæb.

Men at han nu stopper som direktør i Klima og Miljø, skulle altså ikke have noget med den sag at gøre. Det handler om, at han nu skal bestride posten som direktør i Aalborg Forsyning, som han havde i forvejen, på fuldt blus.

»Det handler om, at både Klima og Miljø og Aalborg Forsyning er vokset, og derfor er der brug for, at Søren Gais kan dedikere sig fuldt ud til det ene,« siger rådmand Per Clausen, som også er formand for bestyrelsen i Aalborg Forsyning.

Per Clausen (EL) mener ikke, at der er noget mærkeligt i direktørens fratrædelse.

Søren Gais fortsætter altså som direktør i forsyningen. Og det var faktisk under den paraply, at problemet med kreditkortene opstod.

»Der er tale om en enkelt sag, som vi har håndteret i Aalborg Forsyning, og som vi har sikret os ikke kan ske igen,« siger Per Clausen.

Den konkrete løsning handler om, at Søren Gais ikke længere har et kommunalt kreditkort.

Der har været lidt forvirring om, præcist hvordan den beslutning blev truffet, men Per Clausen slår fast overfor B.T., at Søren Gais afleverede kortet frivilligt, og at der, så vidt han ved, ikke er nogen, der har bedt ham om at indlevere det.

Morten Thiessen (K) kan sagtens forstå Søren Gais' beslutning om at fokusere udelukkende på en post og kalder det »et fedt job.«

Morten Thiessen (K), som også sidder i Økonomiudvalget, der mandag besluttede, hvem der midlertidigt skal træde i Søren Gais’ sted, ser heller ikke en sammenhæng mellem skandalesagen og fratrædelsen.

»Jeg er overbevist om, at skiftet handler om interesse fra hans side. Jeg mødtes med ham til et jubilæum, hvor han næsten ikke kunne stoppe med at tale begejstret om grøn energi,« siger Morten Thiessen.

Til spørgsmålet om, hvorvidt det er en måde at beskytte kommunen mod en udvikling i kreditkortsagen, at Søren Gais nu kun sidder som direktør i Aalborg Forsyning, som er en privat virksomhed, er svaret klart.

»Det, tvivler jeg på, er tilfældet. Det virker meget fortænkt for mig,« siger Morten Thiessen.

Det har ikke været muligt for B.T. at få et interview med Søren Gais, men i et skriftligt svar oplyser han, at beslutningen »intet har at gøre med kreditkortsagen.«

Det er den nuværende vicedirektør, Jakob Bisgaard, som mandag blev konstitueret direktør i forvaltningen.