Søren Gade og 503 andre sommerhusejere i Ringkøbing-Skjern kommune fik sig noget af en forskrækkelse forleden.

Her blev borgernes adresser og cpr-numre nemlig lækket i et brev, som blev sendt ud gennem e-Boks.

Nu viser det sig, at der var en menneskelig fejl bag. Afdelingsleder hos Land, By og Kultur, Ivan Thesbjerg, fortæller til Dagbladet Ringkøbing-Skjern, at fejlen opstod, da en fil med de personfølsomme oplysninger ved en fejl blev vedhæftet i brevet som et bilag.

Oplysningerne skulle blot bruges til udsendelsen af brevet, men havnede i stedet i selve brevet.

Søren Gade var en af dem, der fik lækket sine oplysninger. (Arkiv) Foto: Henning Bagger

Kommunen blev hurtigt underrettet om fejlen, men det var for sent at rette op på. Derfor udsendte de en opfordring til selvsamme borgere om at slette brevet, så de i stedet kunne sende et nyt.

Datalækket blevet straks indberettet til datatilsynet, men alligevel advarer Ivan Thesbjerg dem, der er omfattet af lækket:

»Samtidig blev hændelsen beskrevet, så alle kan lære af fejlen, så den forhåbentlig ikke sker igen. Men CPR-numrene er jo desværre kommet ud, og er der uhæderlige mennesker, der vil misbruge dem, kan de misbruges. Derfor opfordrer vi modtagerne til at være ekstra opmærksomme, og eventuelt kontakte deres bank, som så kan være opmærksom på, hvis der sker noget ekstraordinært på deres konti,« siger han til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Søren Gade er en af dem, hvis oplysninger nu muligvis flyder frit på nettet. Venstre-politikeren, der i dag er medlem af Europa-Parlamentet, efterlyser nu, at sagen får konsekvenser. Ikke mindst for at forebygge, at noget lignende sker igen:

»Det kan ikke være rigtigt, at vi har ét system, som gælder for private virksomheder, og et andet, der gælder for offentlige myndigheder. Havde det været en privat virksomhed, havde det udløst en kæmpe dummebøde fra det offentlige, og derfor er vi nødt til at have nogle sanktioner – også mod det offentlige – når de laver sådan nogle fejl,« siger han til TV Midtvest.

Om det rent faktisk får konsekvenser, vides endnu ikke.