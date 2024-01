Har du små børn?

Så er der en del ting, du bør være opmærksom på de her dage, hvor kulden intensiveres.

For de helt små børn er særligt udsatte for kuldepåvirkning, lyder det i et Facebook-opslag fra Sundhed.dk, der er den digitale indgang til informationer fra sundhedsvæsenet.

Herhjemme vælger mange forældre at lade deres små børn sove til middag udenfor i barnevognen – også om vinteren.

Det er normalt også helt forsvarligt, lyder det, men når temperaturen falder til under ti graders frost, er situationen en anden.

»Kommer temperaturen under ti minusgrader, anbefales det ikke at lade dit barn sove ude i barnevognen,« lyder det fra Sundhed.dk.

Derudover skal du helt generelt huske på, at 'små børn ikke tåler det kolde vejr nær så godt som voksne':

»Faktisk er det sådan, at helt små børn under 1 år – og specielt spædbørn under 1/2 år – er særligt udsatte for kuldepåvirkning,« skriver Sundhed.dk i sit opslag.

»Sørg derfor for, at barnevognen, som barnet sover i, er isoleret i bunden og i siderne. Derudover skal dit barn være varmt klædt på og puttes i en varm dyne eller kørepose, og hænder og hoved skal beskyttes. Barnet skal altid have hue på,« lyder rådene.

Derudover rådes du til ofte at kigge til dit barn og tjekke, om barnet har det varmt nok.

Det kan du gøre ved at mærke barnet i nakken, hvor huden skal 'føles tilpas varm'.

Du kan læse flere af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til små børn på hjemmesiden HER.