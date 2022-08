Lyt til artiklen

Du gør det allerede i flyet, men nu skal du også gøre det, når du kører i din bil.

Nemlig sætte din mobiltelefon på flytilstand.

Det mener i hvert fald Bjarne Aani Rysstad, som er kommunikationschef for den norske afdeling af forsikringsselskabet Gjensidige.

Og årsagen handler kun om én ting: Opmærksomhed i trafikken.

»Der er mange små børn langs vejene ved skolestart, som måske ikke er vant til at færdes i trafikken. Så gælder det om at være ekstra vågen. At sætte mobilen på flytilstand, mens du kører, er et meget enkelt greb. Så bliver du ikke fristet til at tjekke beskeder og notifikationer, når telefonen bipper,« fortæller han til Dagbladet.

Respons Analyse har lavet en undersøgelse for forsikringsselskabet Fremtind, som viser, at uopmærksomme bilister er det, som forældre frygter mest ved skoleveje.

Ifølge Bjarne Aani Rysstad er skærmbrug en regulær folkesygdom, og folk tager afhængigheden med sig ud i trafikken.

»Vi synes, at både bilproducenter og myndigheder halter bagefter, når det kommer til trafiksikkerhed og skærme. (...) Vi frygter, at flere menneskeliv går tabt, før det her trafiksikkerhedsproblem er løst,« siger Rysstad.

Hos det norske udrykningspoliti er man også opmærksomme på, hvor distraherende mobiltelefonerne er, og hvor stor fare det udgør i trafikken.

Derfor er de glade for alle tiltag, der kan mindske bilisternes ulovlige brug af mobiltelefonen.

»Vi synes, at flytilstand kan være en passende foranstaltning. Hvis man vil kunne bruge sin mobiltelefon, er det vigtigt, at det sker lovligt, for eksempel koblet til bilens system via bluetooth, så den stjæler mindst mulig opmærksomhed, siger politichef Knut Smedsrud.