Der er nærmest hvert år flere sager om det, men de fleste er efterhånden klar over, at det kan få alvorlige konsekvenser at efterlade børn og kæledyr i varme biler om sommeren.

Nu kommer Dyrenes Beskyttelse med en klar opfordring – for det kan også være fatalt at gøre det samme om vinteren.

»De fleste ved, at man ikke skal lade en hund sidde i en varm bil, men det modsatte kan faktisk være lige så problematisk,« forklarer Jens Jokumsen, der er familiedyrschef ved Dyrenes Beskyttelse, i en pressemeddelelse:

»Hunde fryser også, særligt hvis de ikke har en kraftig underuld, så det er vigtigt at være opmærksomme på temperaturen.«

Forholdsregler for dyr i bilen Er det absolut er nødvendigt kortvarigt at efterlade sin hund i bilen, er det vigtigt at følge nogle enkle forholdsregler, lyder det fra Dyrenes Beskyttelse: Lad hunden sidde i bilen i kortest mulig tid.

Sørg for lune tæpper, et lunt underlag og et dækken eller andet varmt, så hunden har mulighed for at holde varmen.

Efterlad gerne bilen med varme på, hvis muligt.

Læg en seddel i forruden med dit mobilnummer, så du kan kontaktes, hvis en kritisk situation skulle opstå.

Jo mindre hunden er, jo dårligere tåler den ofte kulden. Vær derfor opmærksom på din hunds størrelse, pels og reaktioner, når det bliver koldt udenfor. Omkring minus 6 grader kan de fleste hunde ikke tåle at være i alt for længe ad gangen. Kilde: Dyrenes Beskyttelse

En opgørelse fra Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 viser, at 52 personer sidste år henvendte sig, fordi de var bekymrede for en hund, der var efterladt i en kold bil.

»Hvis man selv kunne komme til at fryse, så er der en god sandsynlighed for at ens hund også kunne komme til at fryse,« siger Jens Jokumsen.

Han opfordrer derfor til, at man i stedet lader sin hund blive hjemme.

Også selvom det gælder en kort tur ud at handle.

For hvis temperaturen ligger under frysepunktet udenfor, vil bilen lynhurtigt kunne blive kold, hvis motoren er slukket.

»Selvom hunden kan virke trist over, at du forlader hjemmet, vil det til enhver tid være bedre for den at blive hjemme i et varmt hus, frem for at sidde i en iskold bil, der kan gøre hunden syg. I værste fald kan det ende med at tage livet af den,« lyder det fra Jens Jokumsen.