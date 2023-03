Lyt til artiklen

Solskin og lunere temperaturer lokker for tiden mange udenfor i naturen.

Men det er ikke nødvendigvis helt ufarligt. Hverken for mennesker eller for hunde.

De lune forårsdage øger nemlig også antallet af flåter i naturen – og flåtsæsonen nærmer sig dermed.

Det oplyser veterinærkoncernen AniCura i en pressemeddelelse.

Kæledyrsejere rådes derfor til at være ekstra opmærksomme på den blodsugende mide, da flåter i værste tilfælde kan overføre alvorlige sygdomme til både hunde og mennesker, lyder det fra chefdyrlæge i AniCura Danmark, Hanne Friis:

»Flåter suger blod fra fugle og pattedyr og kan bære på forskellige sygdomme såsom borrelia og hjernebetændelsen TBE, der kan overføres til hunde og mennesker. Allerede i det tidlige forår, i takt med lunere temperaturer, og helt frem til efteråret er flåterne aktive, og selvom de kun i sjældne tilfælde overfører alvorlige sygdomme, bør man lige nu være særlig opmærksom som hundeejer,« siger hun i pressemeddelelsen.

»Flåter vandrer ofte på kroppen i et stykke tid, inden de bider sig fast, og man kan derfor i nogle tilfælde nå blot at børste dem væk. Det er først, når de har sat sig fast, at flåter kan overføre sygdomme, og derfor er det vigtigt med regelmæssige tjek, eksempelvis efter hver gåtur,« lyder rådet fra Hanne Friis.

Hos hunde bider flåter sig ofte fast omkring hoved, nakke eller øre, mens de hos mennesker sidder i områder, hvor huden er tynd.

Som regel i knæhaserne, på læggene eller i lysken.

Man kan også tage visse præventive midler i brug. For de to-benede gælder det blandt andet lange bukser og tildækkede arme, mens man for de fire-benede kan købe forskellige præparater på apoteker og dyrehospitaler, som enten frastøder eller dræber flåter.

Opdager man en flåt, skal den fjernes med det samme. Enten ved hjælp af en pincet eller flåttang, hvor man tager fat om flåten så langt nede ved hovedet som muligt, mens man langsomt trækker den ud, forklarer Hanne Friis.