En konflikt mellem politiker Kim Christiansen og komiker Jens Bådsgaard, der er endt med en politianmeldelse, blussede voldsomt op tirsdag morgen på direkte radio.

»Du har mistet jordforbindelse,« sagde Kim Christiansen (DF) under radiointerviewet.

»Nej det har du,« svarede Jens Bådsgaard prompte.

Jens Bådsgaard har ved tidligere lejlighed skrevet til Kim Christiansen, at hans kone er en 'arrogant og dum kælling', og Kim selv er en 'pædofil snotidiot'. Kim Christiansen kvitterede med at 'true' med en endefuld.

Efterfølgende har komikeren anmeldt politikeren til politiet.

Netop denne konflikt fik ny ild til bålet, da de begge var direkte igennem på Radio24syv tirsdag morgen.

De to mænd på hhv. 61 og 62 år fik i første omgang kontakt for et par måneder tilbage, da Jens Bådsgaard ønskede at lave et stand up-show på Kim Christiansen og hans kones bodega i Mariager.

Ifølge Jens Bådsgaard var politikeren og hans hustru for sløve til at få vendt tilbage omkring showet og så eskalerede det altså.

Arkiv. Jens Bådsgård, komiker. Foto: Henning Bagger Vis mere Arkiv. Jens Bådsgård, komiker. Foto: Henning Bagger

I en mailkorrespondance mellem de to ender politikeren med at skrive:

'Vor Herre bevares. Kom forbi en og aflever dit budskab en gang til, og så får du en røvfuld. Det skulle du vist have haft for lang tid siden.'

I Radio24syv spurgte værterne Asger Juul og Anna Ingrisch om, hvorvidt Kim Christiansen mente det som trussel eller metafor.

»Det er han (Jens Bådsgaard, red.) nok for stor til. Men det er symbolikken i det,« svarede han.

Radiointerviewet udviklede sig til et decideret skænderi mellem de to mænd, hvor diverse nedsættende bemærkninger fløj frem og tilbage i æteren.

På et tidspunkt fik Kim Christiansen dog alligevel nok og takkede af.

Det er endnu uvist, hvorvidt politianmeldelsen fører til en sag.

Kim Christiansen er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, mens Jens Bådsgaard markedsfører sig selv som 'Danmarks grimmeste komiker'.