Komikeren Sebastian Dorset skulle stå for satiren på den nye radiokanal Radio Loud. Men nu har komikeren meldt sig ud af projektet, inden det hele er startet.

»Jeg har ikke længere noget at gøre med satiren på den kommende Radio Loud.«

Det skriver Sebastian Dorset i et opslag på sin Facebook.

»Oprindeligt sagde jeg ja til en rolle som en form for bagmand/støttepædagog, der kunne hjælpe, inspirere og sparre med de unge talenter, der skulle lave radioens fem ugentlige timer med satire. Min idé var at lade en masse forskellige få chancen for at afprøve et univers eller en figur eller bare en dum idé, og se hvad der så voksede eller smeltede sammen til noget, der med tiden kunne fylde en hel time, for det er ved din foretrukne guddom ikke noget, man bare lige sætter sig ned og taler frem på en weekend på et kursuscenter.«

»Jeg ved godt, det er den på alle måder besværlige løsning, men dels ville den fremgangsmåde give chancen til ikke bare en håndfuld, men en ordentlig flok nye mennesker, dels ville man finde ud af, hvad der virkede bedst, ved at høre det i radioen, og ikke ved at se det på et whiteboard,« skriver komikeren.

Men det var altså ikke, hvad Radio Loud ønskede:

»Nu har Radio Loud valgt en anden vej, og det skal være dem vel undt. Jeg ville bare ende som en mellemleder/konsulent-type i den konstruktion, og det er jeg virkelig, virkelig dårlig til, og jeg synes i øvrigt ikke, det er en jobfunktion, der er decideret mangel på.«

»Jeg ønsker alt godt for Radio Loud som helhed og for de folk, der nu skal stå for satiren. Jeg synes stadig, det er en god og modig idé med taleradio til unge, og jeg håber, det bliver en stor succes. Men jeg har det også fint med ikke at være en del af det længere,« står der i opslaget fra Dorset.

Radio Loud vandt udbuddet om at være ny radiokanal til dab foran Radio24syv. Grunden til at Loud løb med sejren var blandt andet, at deres idé-materiale til satiren var lige så godt som Radio24syvs, og at Loud tilbød at lave kanalen for en mindre sum penge end Radio24syv.

Men nu har satirefrontmanden Sebastian Dorset altså forladt Loud-skibet.

Hvem der nu skal overtage roret, er ikke oplyst af Radio Loud.

Kanalen går i luften 1.april 2020.