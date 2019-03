Filmen "Selvhenter" formår ikke at vække begejstring hos de fleste anmeldere. Men Filmmagasinet Ekko er uenig.

I den nye danske komediefilm "Selvhenter" spiller virkelighedens brødrepar Magnus og Emil Millang to umage brødre af samme navn.

Filmen tager udgangspunkt i den hæmningsløse storebror og den hæmmede lillebror, sammenhold, egoisme, familietragedier og drengerøvsdruk.

Desværre imponerer den langtfra anmelderne.

- "Selvhenter" leverer nogle meget standardiserede billeder på, hvad idioti kan være i praksis. Det er sjældent mere end halvsjovt og hele tiden sympatisk nok, skriver Informations anmelder.

Filmen er skrevet og instrueret af Millang-brødrene og tager udgangspunkt i deres liv. I 2014 døde brødrenes far, dagen efter at han kom hjem efter en druktur i Spanien. Det har Magnus Millang tidligere fortalt til Jyllands-Posten.

I "Selvhenter" dør brødrenes far også af alkohol, og det sender Emil og Magnus ud på en længere rejse til Spanien og hjem igen.

For at spare udgifterne til at få transporteret farens lig hjem beslutter den selvfede storebror Magnus i desperation, at de skal køre liget hjem til Danmark i en lille Smart Car.

Politikens anmelder skriver, at det "er en meget lille bil, de kører rundt i, og filmen er ikke meget større".

- "Selvhenter" har sine fine små komiske øjeblikke, men helt grundlæggende er det dens overdrevent underspillede forhold til sit eget postulat om, at der rent faktisk er noget følelsesmæssigt i klemme, der spænder ben for Magnus Millang.

Jyllands-Posten kalder filmens titel "god", men tilføjer, at "det er filmen desværre ikke".

- Når Emil igen og igen og igen agerer skvat, mens Magnus opfører sig som et røvhul, kører man som publikum hurtigt træt. Meget træt, lyder dommen fra avisens anmelder.

I en helt anden anmeldergrøft er Filmmagasinet Ekko, der omtaler filmen som "afsindigt sjov og rørende".

- "Selvhenter" er en ægte komedie, der fiser op igennem Europa med biljagter og det hele men med den gravalvorlige døds eksistentielle spørgsmål lurende i tagboksen, skriver filmmagasinet.

Både Politiken og Jyllands-Posten giver filmen to stjerner, mens Filmmagasinet Ekko svinger sig op på fem stjerner.

/ritzau/