Små tykke mænd i bronze og en kæmpe Klods Hans-figur i keramik i alverdens farver.

Det er noget af den kunst, som i øjeblikket befinder sig på lager hos Odense Kommune.

»Det er jo Odense Kommunes skatkammer det her,« forklarer formanden for Odense Kunstråd, socialdemokraten Anders W. Berthelsen og fortsætter:

»Der er nogen, der mener, at det er kong Salomons miner, men det er det nu ikke.«

Kunsten på lageret er kommunens ejendom, men den er altså lige nu hjemløs.

»Her er ikke så mange værker, som nogen måske tror, men det er jo værker som af en eller anden grund ikke længere står i bybilledet,« forklarer Anders W. Berthelsen.

I to bure står for eksempel de seks dele, der engang var en del af skulpturen 'Adapted Surroundings', som den fynske kunster Poul Weile står bag.

Et stykke kunst som er lavet til et helt særligt sted i byen. Nemlig en fodgængerovergang i den nu nedlagte Thomas B. Thrigesgade.

»Det var den, der stod i fodgængerovergangen, når man gik over til H.C. Andersens Hus fra Nørregade-området, det stykke af gaden eksisterer ikke længere, så den er blevet hjemløs.«

Poul Weiles figur 'Adapted Surroundings' står lige nu opmagasineret på Odense Kommunes lager. Vis mere Poul Weiles figur 'Adapted Surroundings' står lige nu opmagasineret på Odense Kommunes lager.

Et andet stykke hjemløst kunst, er en kæmpe Klods Hans-figur i keramik, som kunstneren Jac Hansen har fremstillet på Tommerup Teglværk.

»Den stod i Lotzes Have bag ved H.C. Andersens Hus. Men efter det nye museum er kommet, så var der ikke plads til den. Så den står midlertidigt her. Den er jo flot, så den vil vi da håbe kan komme ud og sprede glæde et andet sted,« siger Anders W. Berthelsen.

»Det er meget naturligt, at der vil være nogle pauser, hvor man skal finde en bedre placering til nogle ting, fordi de ikke længere kan stå, hvor de gjorde.«

Hvem er Odense Kunstråd? Består af syv medlemmer – tre politikere og fire kunstfaglige

Skal være med til at fremme kunsten i det offentlige rum

Rådgiver kommunen om, hvilken kunst der skal være inde og ude

Én procent af anskaffelsessummen til nybyggerier og anlægsopgaver skal sættes af til kunst Kilde: Odense Kommune

For nylig kunne B.T. fortælle om Københavns Kommune, som køber kunst ind til kælderen. Blandt andet har kommunen i år købt en orange håndvask med en cigar stukket op i enden.

Men det er ifølge formanden for Odense Kunstråd ikke tilfældet i den fynske hovedstad.

»Vi køber jo ikke noget ind, som ikke skal bruges. Så kan der være nogle tilfælde ved noget byomdannelse, hvor der er en plads, der skal lægges om eller noget,« forklarer Anders W. Berthelsen.

Ud over de store kunstværker, så er en del af kunsten på lageret – primært billedkunst og mindre skulpturer – noget, som Odense Kommune har overtaget fra Kulturregion Fyn, som i sin tid fik den i forbindelse med, at Fyns Amt blev nedlagt.

Anders W. Berthelsen håber, at nogle af værkerne på lageret kan komme ud og leve nye steder.

Det kan du læse mere om søndag, når formanden for Odense Kunstråd beder B.T.s læsere give deres bud på fremtidige placeringer til fem af kunstlagerets udvalgte værker.