Det blev en dyr ferie for en mand fra Greve, da han i sommer landede i Kastrup. For et tjek i lufthavnskontrollen viste, at manden var kommet senere hjem, end han havde lovet sin sagsbehandler på kommunen.

Og da det ikke var første gang, at han havde overtrådt sine aftaler, endte han med at skulle betale 12.475 kroner tilbage til kommunekassen.

Pernille Beckmann er borgmester i Greve Kommune. Pressefoto Vis mere Pernille Beckmann er borgmester i Greve Kommune. Pressefoto

»Det er ganske enkelt ikke i orden, at vi betaler offentlige ydelser til folk, som snyder. Den offentlige velfærdskasse er vores fælles penge, og det er vigtigt, at ingen får lov til at misbruge fællesskabets tillid,« siger borgmester i Greve, Pernille Beckmann (V).

Manden, der blev snuppet af lufthavnstilsynet, er en af tre borgere fra kommunen, som har måttet betale enten uddannelsesydelse eller sygedagpenge tilbage, fordi de i sommer var taget på ferie i udlandet, der ikke var aftalt med deres sagsbehandlere.

I alt har lufthavnstilsynet gennem to kvartaler kradset penge ind i 102 sager for samlet 848.772 kroner, der skal betales tilbage til de offentlige kasser, oplyser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Hertil kommer 292.331 kroner fra 14 sager, der stammer fra indberetninger fra Toldstyrelsen.

En anden borger fra Greve, der har bidraget til statistikken, var sygemeldt og havde ingen aftale om at rejse udenlands, mens vedkommende modtog sygedagpenge, der afhængig af lønnen kan være på op til 18.645 kroner om måneden

Da han blev snuppet i en af de 27 årlige stikprøver, lufthavnstilsynet forventer at gennemføre, endte det med et tilbagebetalingskrav på 5.805 kroner.

Beløbene bliver takseret én til én i forhold til antallet af dage, hvor borgerne uretmæssigt har fået offentlige ydelser, oplyser Greve Kommune.

I marts blev det første lufthavnstilsyn gennemført, efter at kontrollen blev genindført. Den havde ellers været skrinlagt siden 2016. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen sagde dengang:

»Får man offentlig forsørgelse, skal man stå til rådighed og kan ikke bare tage på ferie i udlandet, når man vil. Det, synes jeg, er rimeligt, og derfor skal det også være sådan, at det har konsekvenser, hvis man alligevel rejser, for det er socialt bedrageri, og det kan vi på ingen måder acceptere.«

I alt er 3.383 passagerer kontrolleret. To af kontrolaktionerne er gennemført i Aalborg Lufthavn - de øvrige 10 er gennemført i Kastrup Lufthavn.