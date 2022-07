Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Rugbrød med et stykke rullepølse er fast inventar i mange danskeres madpakke.

Men hold lige øje med datomærkningen på pålægspakken.

For Danish Crown tilbagekalder nu alt rullepølse, der er produceret siden 1. juni.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra virksomheden, at det drejer sig om rullepølse solgt i både supermarkeder og til foodservicekunder.

Rullepølsen bliver tilbagekaldt, fordi man ikke kan udelukke, at produkterne indeholder den sygdomsfremkaldende bakterie listeria.

Tidligere på ugen har Danish Crown tilbagekaldt et parti rullepølse produceret den 29. juni.

Men efter en omfattende testindsats vælger virksomheden nu at hjemkalde alt rullepølse solgt til det danske og svenske marked.

»Vores test har ikke vist spor af listeria i rullepølse produceret tidligere end den 29. juni, men da vores test har indikeret, at enkelte produkter produceret efter den 29. juni kan indeholde listeria, har vi valgt at tilbagekalde alt rullepølse produceret siden den 1. juni, siger Lena Bjertrup, der er direktør for fødevaresikkerhed i Danish Crown.

Desuden er produktionen af rullepølse blevet nulstillet, hvilket betyder, at alle varer, der var på lager, er blevet destrueret.

Ifølge direktøren kan man nemlig ikke være »forsigtige nok«, når det kommer til dårligt pålæg, og derfor sendes der ikke nye produkter ud på markedet før, at der foreligger negative listeriatest for hvert enkelt parti rullepølse.

Opdateres ...