Kolonihaver er ofte noget, man forbinder med blomster, urtebede, afslapning og hyggelige sammenkomster.

Men i en række kolonihaveforeninger i Odense er idyllen så godt som væk.

I stedet er den erstattet med utryghed og chikane, skriver TV 2 Fyn.

Gennem flere år har haveforeningerne i den fynske hovedstad kæmpet med kriminelle, som sælger stoffer, skaber utryghed og chikanerer de andre beboere.

Men nu skal det være nok.

Det siger i hvert fald det odenseanske byrådsmedlem Claus Skjoldborg (S) til TV 2 Fyn.

Han fastslår, at man ikke skal have alle mulige dækadresser, som, han mistænker, er det, de kriminelle udnytter kolonihaverne til.

Ligesom flere af de kriminelle har fået fastsat en virksomhedsadresse ved et kolonihavehus – hvilket heller ikke hører til i haveforeningerne, siger Claus Skjoldborg.

Men midt under TV 2 Fyns interview med Claus Skjoldborg dukker en hætteklædt beboer op og afbryder interviewet.

Han er langt fra tilfreds.

»I må kraftedeme ikke fucking filme ind i min fucking kolonihave. Det er jeg pisseligeglad med,« lyder det fra manden, der truer med at smadre tv-stationens kamera.

Han er sur, fordi han føler, at han bliver sat i bås som kriminel, eftersom TV 2 Fyn havde filmet ind i hans have, hvor der gik to rottweilere.

Han siger, at han har virksomhed i sin have og hverken har noget med bander eller kriminalitet at gøre.

Det er især i tre haveforeninger rundt om Vollsmose, hvor bandekriminaliteten hersker, fortæller Fyns Politi.

Ifølge dem er 64 virksomheder registreret i kolonihaverne, mens knap 1.000 har fast folkeregisteradresse der.

Claus Skjoldborg vil have by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V) til at se på problemet, da han mener, at det ligger i hans forvaltning.

Men det mener Christoffer Lilleholt altså ikke, at det gør.

Han mener i stedet, at man skal have fat i kolonihaveforeningerne, som er dem, der har den daglige drift.

Deres bestyrelser skal være voksne nok til at tage ansvaret på sig, siger han.

Han udelukker dog ikke, at man fra forvaltningens side ville kunne hjælpe med noget organiseret opsporingsarbejde. Udfordringen er bare at løfte bevisbyrden, siger Christoffer Lilleholt.