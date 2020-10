En tre år gammel vurdering kan ende med at få store konsekvenser for kolonihaveejere.

Københavns Kommune har nemlig valgt at tolke vurderingen således, at de eksisterende kolonihaver potentielt er ulovlige – og derfor vil ejerne skulle søge om byggetilladelse. Nu arbejder man på en løsning.

Det skriver TV 2 Lorry.

Det var tilbage i 2017, at Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen udsendte en ny vurdering, hvori det blev besluttet, at bygningsreglementets krav for enfamiliehuse også gælder kolonihavehuse, såfremt der 'ikke er en lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration, som indeholder bestemmelser om størrelse og placering af byggeri på grunden', skriver lokalmediet.

Ifølge Københavns Kommune betyder det, at de eksisterende kolonihaver i København, der hidtil ikke har søgt om byggetilladelser, potentielt kan være ulovlige.

Kolonihaveejerne skal derfor søge om en byggetilladelse – men den kan blive svær at få, da mange af de gamle kolonihaveområder kan have svært ved at overholde nuværende krav om afstand til skel og brandveje.

Siden 2018 har man derfor arbejdet på at finde en løsning, men indtil videre er den udeblevet. Nu vil Københavns overborgmester Frank Jensen (S) sætte skub i processen:

»Vi skal finde en løsning, og vi skal finde den hurtigst muligt, så kolonihaverne i København er lovlige og sikre at bo i, mens vi griber mindst muligt ind over for kolonihaveejerne. Vi skal ikke som myndighed være rigide her,« siger han ifølge TV 2 Lorry i en pressemeddelelse.