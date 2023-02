Lyt til artiklen

Der bliver igen og igen fundet ubudne gæster i en kolonihave i Skive.

Blandt andet om natten. Med skovle og pandelamper.

Der blev nemlig for nylig fundet 5,2 kilo hash under jorden i en af haveforeningens haver, og det har fået driftige sjæle på jagt efter mere.

Det siger Lokalpolitiet i Skive til TV Midtvest.

De har oplevet, at tre beboere uafhængigt af hinanden har anmeldt den bemærkelsesværdige aktivitet i kolonihaven til politiet.

»Det er unge mennesker, som dukker op i kolonihaven med en simpel skovl, man kan købe i Jem & Fix, og begynder at grave,« fortæller politiassistent Niels Bach til mediet.

Men ifølge politiet går de arbejdsomme, unge mennesker forgæves.

Efter de store mængder hash var blevet fundet, var politiet nemlig forbi igen for lige at dobbelttjekke, at der nu ikke lå en guldgrube og ventede på en ejermand.

Men Niels Bach vil »godt garantere«, at der ikke er noget at komme efter. Og så beder han folk huske på, at det er privat ejendom.