Erhvervsminister Simon Kollerup (S) beklager, hvis hans kritik af Ikea er blevet opfattet som udskamning.

Det fortalte han tirsdag på et samråd om den såkaldte Ikea-sag.

Det var Venstre, Konservative og Liberal Alliance, der havde indkaldt til samrådet, hvor erhvervsministeren skulle forklare sig om kontroversen, skriver Politiken.

»Jeg er ked af, at det er blevet udlagt, som at jeg ville udskamme nogen i den forbindelse. Det var bestemt ikke min hensigt. Det har jeg beklaget før, og det gør jeg gerne igen i dag,« sagde ministeren på samrådet og tilføjede:

»Det handlede egentlig bare om, at man skal tænke sig om, når man samler et stort antal mennesker i f.eks. store varehuse og butikker, da det kan forøge smittespredningen, men særligt også når sundhedsmyndighederne generelt anbefaler, at man undgår at samle for mange.«

Den såkaldte Ikea-sag startede tilbage i slutningen af april, da møbelgiganten valgte at genåbne sine fem danske varehuse, mens coronakrisen fortsat hærgede

Ikea var nemlig aldrig en del af den tvungne nedlukning og valgte af egen fri vilje at lukke deres butikker.

Derfor overskred de heller ikke nogle regler ved genåbningen af sine varehuse.

Sådan så det ud foran Ikea Gentofte, da de åbnede mandag den 27. april 2020. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Sådan så det ud foran Ikea Gentofte, da de åbnede mandag den 27. april 2020. Foto: Niels Christian Vilmann

Alligevel mødte beslutningen kritik fra Simon Kollerup, som på et pressemøde fortalte, at han ville 'følge op på sagen', fordi han mente, at møbelgiganten gik imod hans anbefaling.

Den udmelding faldt dog ikke i god jord hos flere borgerlige politikere.

»Det er en absurd retstilstand at sætte virksomheder i. De overholder lovgivningen, de overholder regler, der udstikkes af sundhedsmyndighederne, og så skal der alligevel komme sådan en smagsdommer-kommentar fra regeringen,« sagde Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Petersen blandt andet til B.T.

På samrådet tirsdag fortalte Simon Kollerup, at noget af det, han har lært ved dette forløb er, at det er vigtigt med klar og brugbar kommunikation.