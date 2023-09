Korthuset begynder at vælte for Jan Grarup, efter det er kommet frem, at han har løjet om flere episoder fra sine ture til frontlinjen i Ukraine.

Og nu tager en af krigsfotografens kollegaer bladet fra munden, og kritiserer Jan Grarup i store vendinger. Vendinger, der gør Jan Grarup »utrolig ked af det.«

I et Facebook-opslag skriver Martin Lehmann, der er fotograf på Politiken, at intet af det, der kommer frem om Jan Grarups usande fortællinger, undrer ham.

»Mange ting fra Jans arbejde har jeg de senere år simpelthen haft svært ved at tro – helt – på. Men nu hvor afsløringerne er kommet frem, og hvor Jan selv har indrømmet nogle af dem – ja så sidder jeg som læser og beskuer af Jans arbejde – og føler mig røvrendt. Og det er jeg ikke den eneste der gør. Han har simpelthen taget det dyrebareste vi har i vores fag – troværdigheden – og stukket den skråt op,« skriver fotografen i opslaget.

Hvad er ifølge Politiken usandt? I en artikel fra 30. juli fortæller Jan Grarup, at han har affyret en mortergranat mod russiske stillinger. Det er ikke korrekt. Jan Grarup skrev en ’hilsen’ til russerne på granaten, men selve affyringen blev foretaget af en ukrainsk soldat. I samme artikel gengives to episoder, som om Jan Grarup selv har oplevet dem. Den ene drejer sig om, hvordan ukrainske soldater skræmmer russiske krigsfanger ved foran dem at diskutere, om de skal henrette dem eller skære hænderne af dem. Den anden drejer sig om, at den 3. angrebsbataljon på en enkelt nat mistede 40 mand i kamp. Begge dele er episoder, som Jan Grarup har fået gengivet af en kilde. Han har ikke selv oplevet dem, og tabstallet drejer sig ikke om den 3. angrebsbataljon, men om en anden enhed. I et interview den 1. juli fortæller Jan Grarup, at han og hans ukrainske hold besøgte pizzeriaet RIA i Kramatorsk tre timer før det 27. juni blev ramt af russiske missiler. Besøget fandt imidlertid sted dagen før missilangrebet. Der stod også, at der sad en gruppe colombianere på restauranten, men det gjorde der ikke.

Martin Lehmann rejser selv i Ukraine som fastansat fotograf for Politiken, og han skriver, at det er vigtigt for ham at tage afstand fra Jan Grarups arbejdsmetoder.

»Det står meget tydeligt nu, hvor Jans løgne er ved at blive afdækket, men det stod allerede meget tydeligt for mig på min seneste rejse til Ukraine i februar 2023.«

Jan Graup blev mandag fyret af Politiken Foto: Anthon Unger Vis mere Jan Graup blev mandag fyret af Politiken Foto: Anthon Unger

Da Martin Lehmann selv var i Ukraine, blev han overfuset af en fixer, der ikke ville have, at de tog røven på ham. Fordi det havde den tidligere fotograf, Jan Grarup, gjort, skriver Martin Lehmann.

»Jans pressekort var udløbet, så han havde ændret på udløbsdatoen med noget tape, hvilket – hvis det blev opdaget, kunne skabe endog store problemer for fixeren, som jo tager os fotografer og journalister ind i lukket land, og dermed siger god for os. Og når du rejser i en krigszone – så SKAL du have dine papirer og dokumenter i orden,« skriver fotografen.

Martin Lehmann skriver, at fixeren havde skaffet en masse oplysninger til den destination, som han skulle hen til med Jan Grarup, men ifølge Martin Lehmann, afbrød Jan Grarup samarbejdet med fixeren for selv at tage videre med de oplysninger, som fixeren havde skaffet.

»Sådan behandler man ikke de mennesker, man arbejder sammen med, og da slet ikke mennesker vis land er i krig. Det går op for mig, at mine oplevelser falder i god tråd med de mange historier, jeg har hørt – og ikke vidst om var sande – om hvordan Jan mange steder i verden behandler sine fixere.«

Martin Lehmann afslutter sit opslag med at skrive direkte til Jan Grarup, hvor han siger, at han kan se Jan Grarups smerte, og at krigsfotografen er en mand, der trænger til et stort knus.

»Jan – for fanden da – pas på dig selv. Jeg ved at du forstår mig (du vil nok ikke indrømme det) og jeg ved at du forstår at jeg er fagligt rasende på dig. Det du har gang i er ikke i orden. Og så er hele det var at du skyder en granat af eller du ikke gør, eller du skriver på den, eller hvad det er du gør – det simpelthen for langt ude,« står der i opslaget.

Jan Grarup, der ikke havde set opslaget, før B.T. henvendte sig, har sendt følgende kommentar.

»Jeg er utrolig ked af hans ord, men når han har alle de bekymringer, gør det mig kun endnu mere trist, han ikke har fortalt mig om dem, før det blev opportunt..,« skriver Jan Grarup i en SMS.