'Kære anmelder: Hvis du ikke kan lide TV Avisens høje sko, så kan du få et par flade! Dem har jeg på i aften.'

Sådan lyder det fra tv-vært Kåre Quist i en humoristisk kommentar på twitter, hvor han linker til den artikel i Politiken, som satte gang i søndagens helt store samtaleemne på de sociale medier:

Det fodtøj, hans kvindelige medvært Nina Munch-Perrin har på, når hun står i spidsen for DRs nyhedsmagasin søndag aften.

I weekenden undrede Politikens tv-anmelder Rasmus Bech sig nemlig over, hvorfor de kvindelige nyhedsværter ofte er iført spidse og meget høje stilletter.

I dag bruger Organet for den højeste dannelse en tv-anmeldelse på min makker @MunchPerrin s skovalg! ER de stilletter for høje? Skal hun mon på natklub. Kære anmelder: Hvis du ikke kan lide TVAvisens høje sko , så kan du få et par flade! Dem har jeg på i aften. #dkmediier #dkpol pic.twitter.com/JlhyzuMjhX — Kåre Quist (@QuistDR) April 7, 2019

Helt konkret tog han fat i DRs Nina Munch-Perrin, som seerne - ifølge anmelderen - kan se 'stavre af sted fra den ene kameravinkel til den anden på sylehøje stiletter' og har svært ved 'at holde balancen i festskoene.

En situation, som Rasmus Bech er overbevist om, at den dygtige journalist ikke har det godt med.

'Jeg har ikke noget imod høje hæle, slet ikke, de kan være temmelig elegante på rette tid og sted, men hvad er det egentlig, de skal signalere i et nyhedsprogram som TV Avisen?', spørger han retorisk.

Artiklen satte straks gang i de sociale medier, hvor flere beskyldte anmelderen i at gå i for små sko.

Sov godt. Skal vi aftale vi sover nu og så vågner op igen i 2919! #dkpol #dkmedier pic.twitter.com/Ed4LPgEVH1 — Kåre Quist (@QuistDR) April 7, 2019

Andre stemte i og forklarede, at det faktisk slet ikke er behageligt at gå i højhælede sko, som kan give problemer med både dårlig ryg og knyster.

Kåre Quist, som er den anden fast vært på '21Søndag', blandede sig altså også i debatten, og hans indlæg fik atter andre til at foreslå, at det næste søndag var ham, der sprang i et par 12 centimeter høje sko.

Efter udsendelsen søndag aften skrev han endnu et tweet ledsaget af et billede, hvor han og Nina Much-Perrin står ryg mod ryg i studiet og har byttet sko.

'Skal vi aftale, vi sover nu og så vågner op igen i 2919!' skrev han.