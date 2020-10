Ét opkald afslørede Dominika Wasiutas kollega. Det var ham, der gentagne gange havde ringet til hende midt om natten og stønnet ind i røret.

»Det var virkelig grænseoverskridende og ulækkert. Vildt upassende fra en kollega. Det gør det hele meget værre. Det er så meget over grænsen,« siger Dominika Wasiuta om episoden fra 2017.

De arbejdede sammen på et plejecenter i Gentofte. Dominika Wasiuta var 21 år dengang, mens manden, der krænkede hende, har været omkring 40 år. Hun var tilkaldevikar på plejecentret, han var fastansat og lærte hende op.

Men faktisk blev Dominika Wasiuta​s grænse overskredet mange gange af kollegaen. Det startede i det små, men blev hurtigt værre.

I starten tilbyder han at køre hende hjem fra arbejde. Det lægger Dominika Wasiutas ikke så meget i og takker pænt nej. Men så begynder at han oftere og oftere at opsøge hende på arbejdet, indtil han en dag ikke kan holde fingrene for sig selv.

»Han kommer bagfra og griber fat i mig, trækker mig helt ind til sig og begynder at kysse mig i nakken. Han holder mig fast, selv om jeg prøver at komme fri.«

Hun er ikke i tvivl om, at grænsen er overtrådt, og mens hun bearbejder episoden, bliver hun ramt af en skræmmende tanke.

De seneste to måneder har hendes telefon nemlig ringet om natten. Hun ved ikke, hvem det er, for hun tager den ikke, og nummeret er hemmeligt. Men nu kan hun ikke lade være med at tænke på, om det er kollegaen.

Natten efter ringer telefonen igen, og Dominika Wasiuta beslutter sig for at tage den.

I den anden ende hører hun en mand stønne, og hun mener også at kunne høre, at han rører ved sig selv.

»Han stønnede, og det lød, som om han onanerede. Det kan man høre. Jeg har ikke lyst til at beskrive lyden,« siger Dominika Wasiuta, der fremover smækker røret på, når manden ringer.

En nat begår manden dog, det Dominika Wasiuta antager for at være en fejl. Efter flere ulækre, anonyme opkald, ringer pludseligt et synligt nummer.

Dominika Wasiuta tager telefonen, og som alle de andre gange kan hun høre en stønnende mand i den anden ende. Hun lægger på, slår med det samme nummeret op, og hendes frygt bekræftes: Det er kollegaen, der holdt hende fast og kyssede hende.

Dominika Wasiuta er chokeret og væmmes over kollegaen. Efter at have tænkt længe over det, konfereret med venner og familie og ikke mindst taget sig mod til, bestemmer hun sig for at gå til sin leder.

Hun fortæller lereden om alle hændelserne i håb om at kollegaen vil blive bortvist. Men her bliver hun skuffet.

»Min leder var ked af det og ville tage en snak med ham, men det hjalp ikke. Nu var han i stedet sur og skældte mig ud, for jeg skulle ikke have sagt det. Så her bekræfter han jo faktisk, at det er ham.«

Værre endnu bliver det, da Dominika Wasiuta på sin næste tilkaldevagt opdager, at hun er vagtsat med kollegaen, som om intet er hændt. Som om arbejdet kan fortsætte som før.

På de efterfølgende fire vagter gør Dominika Wasiuta alt, hvad hun kan for at undgå kollegaen. Hun tager ikke elevatoren af frygt for pludselig at være alene med ham. Hun har konstant sine nøgler klar, så hun kan låse sig ud, hvis han kommer.

De vagter bliver Dominika Wasiutas sidste. Hun kan ikke glemme opkaldene om natten og er bange for at arbejde sammen med kollegaen.

Dominika Wasiutas endte altså med at sige sit arbejde op, fordi hun følte sig utryg, og fordi der ikke blev gjort noget ved sexismen.

Gentofte Kommune bekræfter episoderne, og når B.T, spørger ind til, om sexismen blev håndteret korrekt af ledelsen, svarer områdechef for Gentofte Plejeboligere Sofie Harms følgende:

»Den pågældende sag blev ikke håndteret ledelsesmæssigt korrekt. Hverken set med datidens eller nutidens øjne. Da vi blev gjort opmærksomme på sagen, indskærpede vi derfor, hvordan sådanne sager skal håndteres og forebygges. Gentofte Kommune har klare retningslinjer for håndtering af krænkende adfærd, og på plejehjemmet har der igennem det seneste år været fokus på at forebygge og håndtere alle former for krænkende handlinger.«

Ifølge Gentofte Kommune arbejder kollegaen, der krænkede Dominika Wasiuta ikke længere på plejecentret. Det er ikke lykkedes B.T. at få fat i kollegaen og høre hans version af sagen.