For første gang viser den britiske variant af Coronavirus, B117, sine muskler i Danmark, og det gør den i den jyske by Kolding.

»Vi konstaterede de første tilfælde af B117 for halvanden uge siden, så man kan jo bare se, hvor hurtigt smitten spreder sig,« lyder det fra Kolding kommunes borgmester, Jørn Pedersen (V).

I løbet af en uge har flere udbrud på skoler og daginstitutioner i Kolding by fået smitten til at stige, og for at bremse smitten lukker Styrelsen for Patientsikkerhed alle skoler og daginstitutioner i postnummeret 6000, Kolding.

»Jeg har fuld opbakning til tiltaget. Vi var jo selv ude og sige i går allerede, at to skoler og otte daginstitutioner skulle lukke ned grundet udbrud,« fortæller Jørn Pedersen, der glæder sig over, at Styrelsen for Patientsikkerhed 'kun' har valgt at lukke de resterende skoler i Kolding by og ikke hele kommunen.

Kommunen har haft 234 er smittede den seneste uge og indtager dermed den meget lidt flatterende førsteplads over kommuner med flest smittede per 100.000 indbygger, hvor de fleste tilfælde er i postnummer 6000.

Ifølge Jørn Pedersen, så har kommunen ikke kunne gøre noget anderledes for at have undgået nedlukningen og de høje smittetal:

»Vi har været ligeså gode, som alle andre kommuner, vi er bare så uheldige, at vi har den britiske variant. Vi har haft ekstra information, vi har opfordret til test, vi har gjort alt, hvad vi skulle,« lyder det fra borgmesteren.

B117 er noget, som Styrelsen for Patientsikkerhed tager yderst alvorligt, derfor opfordrer de alle over 12 år i Kolding (postnr. 6000) til at lade sig teste. Dog så Jørn Pedersen gerne, at endnu flere bliver testet:

»Vi kan se i tallene, at det er børn under 12 år, som driver smitten. Så vi håber, at alle byens borgere får taget en test. Også de mindste.«

72 af de 234 smittede i Kolding den seneste uge har været børn mellem 0-9 år, og der vil være kapacitet, så alle borgere over 2 år kan blive testet, så kapaciteten dækker også børn under 12 år.

Fra på mandag vil kapaciteten blive øget i Kolding, så der kan testes 10.000 om dagen, og da der er 60.000 borgere i postnummer 6000, så håber kommunen, at byen er testet om en lille uge.

Og Jørn Pedersen tror, at situationen i Kolding vil være noget, som vi kommer til at se mere af den kommende tid:

»Vi er bare den første kommune, men vi er ikke den sidste.«

Det vil det stadig være muligt for elever i specialklasser, samt elever, der modtager nødundervisning at møde på skolerne, så længe der ikke bliver konstateret smitte. Derudover vil der også være nødpasning for de mindste.