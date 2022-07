Lyt til artiklen

Egentligt havde en kvinde i starten af 60'erne lige besluttet sig for, at det var tid til at stoppe med at spille Lotto. Men de tanker blev hurtigt gjort til skamme.

Blot en uge senere var hun nemlig en million kroner rigere. Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

Da kvinden, som er fra Kolding, fredag eftermiddag besøgte den lokale kiosk for at indløse den forrige uges kuponer, kunne ekspedienten fortælle hende, at der var gevinst på den ene.

Beløbet kunne medarbejderen dog ikke oplyse, men henviste i stedet til Danske Spils hjemmeside.

Den glade, nyudklækkede millioner, der har valgt at være anonym, skyndte sig derfor hjem foran computeren.

»Jeg fik kun lige jakken af og gik så ind på Danske Spils hjemmeside. Der kom det op, at jeg havde vundet én million kroner. Jeg løb rundt i huset og sagde 'nej nej nej, det kan ikke passe!', altså, jeg var helt hysterisk. Jeg kunne slet ikke forstå, at jeg kunne være så heldig,« fortæller vinderen til Danske Spil.

Lige præcis dét held, der nu langt om længe ramte hende, havde hun ellers mistet troen på.

I stedet for at spille Lotto ville hun i stedet oprette en opsparing for pengene, for »chancen var der jo ikke« – tanker, som gevinsten altså har fået vendt godt og grundigt om på.

»Når jeg har hørt om folk, der vinder rigtig mange penge, har jeg tænkt, at så mange behøver jeg slet ikke. En million ville være nok. Nu kan jeg få en ny bil og forsøde livet med dem, jeg holder af«,« lyder det fra den heldige vinder.