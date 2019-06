Skadestuen på Kolding Sygehus lukkede fredag i flere timer på grund af muldvarpegift. Det oplyser kommunikationschef Cathrin Tromborg til Ritzau.

Nedlukningen af skadestuen skete efter klokken 19, fordi en mand havde fået giften på sig i forbindelse med at have anvendt den.

Det fortæller indsatsleder hos Trekantbrand station Kolding, Arne Christensen, til Kolding Netavis.

Manden havde helt efter foreskrifterne søgt hjælp på skadestuen.

»Manden ved nok også, at man skal tage stoffet med sig til lægen for at vise, hvad det er. Og det er det, han har gjort.«

» Der bliver så spildt noget af muldvarpegiften inde på sygehuset, og han får det på sig.«

» Vi har fået afsnittet omkring skadestuen rømmet og vi skal have det rengjort, og sikre os at dampene fra giften ikke spreder sig,« siger Arne Christensen.

Cathrin Tromborg fortæller, at man valgte at lukke af for skadestuen for en sikkerheds skyld.

Manden, der har fået muldvarpegift på sig, har det efter omstændighederne godt.

Det blev ifølge lokalmediet fortalt ude foran skadestuen, da de evakuerede personer fik en orientering fra sygehuset.

Borgere, der har været på den fælles akutmodtagelse på sygehuset i tidsrummet mellem klokken 18 og 19 fredag aften, opfordres til at være opmærksomme på symptomer som åndenød, kvalme, svimmelhed og opkast.

Sygehus Lillebælt skriver på Facebook, at borgere, der har været til stede i området, og som oplever ovenstående symptomer – især åndenød - skal henvende sig til skadevisiteringen på 70110707.