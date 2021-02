Kolding vil snarest gå fra to til ti teststeder, så alle borgere kan blive testet hurtigst muligt.

Et større smitteudbrud af coronavirus i Kolding betyder, at alle borgere over 12 år opfordres til at lade sig teste.

Den øvelse satser kommunen på at være i mål med i løbet af næste uge. Det siger Thomas Boe, kommunaldirektør i Kolding Kommune, på et pressemøde.

Det bliver blandt andet muligt, fordi der efter planen skal oprettes otte nye teststeder i tillæg til de to, der er i dag.

- Fra på mandag kan vi teste 10.000 om dagen. Vi er cirka 60.000 borgere. Derfor kan vi teoretisk set teste alle borgere i den kommende uge, siger Thomas Boe.

Nærmere vejledning om, hvor og hvordan man kan blive testet, vil blive meldt ud senest mandag.

Alle skoler og daginstitutioner er som følge af smitteudbruddet lukket til og med 28. februar.

/ritzau/