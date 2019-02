Indbyggerne i det centrale Kolding er fortsat ramt af en omfattende strømafbrydelse, mens dele af byen heller ikke har fjernvarme.

Det oplyser Trekantsområdets Brandvæsen på Twitter.

Forsyningsselskabet TRE-FOR oplyser på sin hejmmeside, at der ikke forventes at være fjernvarme igen før 23.50, mens strømmen i området skulle have været tilbage klokken 22. Det er altså ikke sket.

Opdateres...