Kolding er nu det sted i landet, hvor der er flest nye smittede per indbygger.

Den seneste uge er der i Kolding kommune konstateret 252 nye smittede per 100.000 indbyggere.

Dermed overhaler den jyske kommune nu Ishøj kommune, hvor incidenstallet fredag er 206.

Det er ifølge Kolding kommune selv den britiske variant, der især har spredt sig på en række skole og daginstitutioner.

Foto: Statens Serum Institut

Imens kommunen allerede har valgt at lukke to skoler og otte daginstitutioner, afventer de lige nu en melding fra Styrelsens for Patientsikkerhed i forhold til, om der skal lukkes yderligere ned.

Styrelsen for Patientsikkerhed har fredag ikke ønsket at udtale sig om situationen i Kolding, men siger til B.T., at styrelsen i løbet af fredagen udsender en pressemeddelelse.

Kolding Realskole har dog allerede meldt ud til børn og forældre, at de små elever ikke skal tilbage i skole på mandag.

Skolen vender tilbage til fjernundervisning i hele uge 8.

»Den officielle udmelding fra Styrelsen for Patientsikkerhed lader vente på sig,« siger skoleleder på Kolding Realskole, Wilhelm Hallum til B.T., og fortsætter:

»På Kolding Realskole fastholder vi dog udmeldingen om nedlukning grundet den høje smitte i Kolding. Vi er en stor midtby skole der modtager børn fra alle dele af kommunen og følger derfor smitten meget nøje. Med fokus på børn og personales sikkerhed ser vi ingen andre muligheder. Vi vurderer løbende situationen.«