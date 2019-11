For at få de kommende års økonomi til at hænge sammen skal Kolding Kommune sige farvel til medarbejdere.

141 stillinger bliver nedlagt i Kolding Kommune, skriver JydskeVestkysten.

De fordeler sig mellem medarbejdere, der er varslet fyret, og ledige stillinger, som ikke bliver genbesat.

Hovedparten er fuldtidsstillinger. Men tallet dækker også over eksempelvis ungarbejdere, der arbejder ganske få timer, oplyser Kolding Kommune i en pressemeddelelse ifølge JydskeVestkysten.

Tiltaget sker som følge af de besparelser, som et flertal i Kolding Byråd har vedtaget at gennemføre på kommunens 2020-budget og tre år frem.

/ritzau/