For anden gang på fire måneder har Kolding Kommune fritstillet en direktør for rod i regnskaberne.

Kolding Kommune har ifølge JydskeVestkysten fritstillet socialdirektør Lars Rasmussen, efter at socialforvaltningen havde forsøgt at skjule den sande størrelse af forvaltningens underskud i 2018.

Ifølge avisen har socialforvaltningen bevidst undladt at fakturere udgifter fra 2018 i samme års regnskab, så forvaltningens underskud kom til at se 19,3 millioner kroner mindre ud.

Selv med de udskudte faktureringer og betalinger havde forvaltningen stadig et minus på 34 millioner kroner.

Det blev opdaget, da revisionsfirmaet BDO gennemgik årsregnskabet.

I sit notat skriver revisorerne ifølge JydskeVestkysten, at de såkaldte "periodiseringsfejl" blev begået bevidst af forvaltningens tidligere økonomidirektør.

Økonomidirektøren blev fyret mandag fra sin nye stilling hos kommunen. Onsdag skriver avisen, at socialdirektør Lars Rasmussen også fratræder som følge af sagen.

Sagen kommer ifølge JydskeVestkysten godt fire måneder efter en lignende sag i en forvaltning i Kolding.

Her blev uddannelses- og børnedirektør Helle Thiele og hendes skolechef Lars Svensson fyret for "omfattende regnskabsrod og overforbrug for 29 millioner kroner i deres forvaltning", skriver JydskeVestkysten.

/ritzau/