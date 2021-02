I løbet af de seneste 24 timer er Koldings incidenstal steget fra 190 til 214. Det betyder, at kommunen er tæt på at overhale Ishøj, som lige nu har det højeste incidenstal i Danmark.

Ishøjs incidenstal er faldet til 218,7, og det bekymrer Koldings borgmester, Jørn Pedersen, at kommunen er tæt på at indtage den kedelige førsteplads herhjemme.

»Det er selvfølgelig stærkt bekymrende. Det er ikke så længe siden, at vi havde et meget lavt tal omkring bekymringsgrænsen, og nu er vi i den helt anden ende. Det er problematisk,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Men vi er ligeledes meget fortrøstningsfulde. Vi har fået opsporet smitten omkring tre skoler, hvor vi heldigvis fik lukket den ene allerede i sidste uge. Derfor har vi kunnet isolere smitten.«

Borgmester i Kolding, Jørn Pedersen. Foto: Bjarne Lüthcke Vis mere Borgmester i Kolding, Jørn Pedersen. Foto: Bjarne Lüthcke

Hvis en kommune skal være under bekymringsgrænsen i Danmark, så kræver det, at incidenstallet er under 20. Det er tilfældet for cirka hver fjerde kommune lige nu.

Selv om situationen er alvorlig i Kolding, så er Jørn Pedersen overbevist om, at tallet nok skal falde igen.

»Der er stort set ingen smitte i de omkringliggende landsbyer. Derfor er smitten centreret omkring de tre skolers elever og ansatte. Det ved vi, og derfor skal vi nok få tallet ned igen.«

I Flensborg eksploderer smitten i øjeblikket, hvor myndighederne har indført et udgangsforbud efter klokken 21.00. Det har dog intet med Kolding at gøre.

»Der er ingen sammenhæng. Vi har nogle tyske pendlere, men de bor omkring Kolding, hvor der ingen smitte er. Så de har ikke taget noget med ind i Danmark.

Tal fra Statens Serum Institut viser, at der er 199 bekræftede tilfælde i Kolding, mens tallet i Ishøj er noget lavere – nemlig 50 i de seneste 24 timer.

I det seneste døgn har der været yderligere 468 smittetilfælde i Danmark. Der blev foretaget 127.040 prøver, og det giver en positivprocent på 0,36 procent.

Danmarks generelle tal har været fornuftige i mange dage efterhånden, og det betyder, at regeringen har fået eksperter til at regne på mulige genåbningsscenarier.