En national skrotningsordning har fået 3000 danskere til at skrotte en gammel brændeovn siden februar.

Mindre forurening og 2000 kroner i udbetaling. Det har fået 3000 danskere til at køre deres gamle brændeovn på genbrugsstationen siden februar.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Udviklingen kommer, efter at en skrotningsordning blev lanceret i starten af februar. Ordningen har til hensigt at skrotte de ældste og mest forurenende brændeovne i Danmark.

Som en belønning for at skrotte en brændeovn fra før 1995 bliver ejerne tilbudt 2000 kroner.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) er glad for, at så mange har grebet muligheden og skrottet deres gamle brændeovn.

- Det er positivt, at danskerne har taget godt imod skrotningsordningen, der belønner dem med en kontant bonus for at sende den forurenende brændeovn på pension, siger han i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Allerede på de første to måneder har vi udbetalt skrotpræmie til 3000 danskere, og endnu flere har ansøgt. Det tegner lyst for målet om at nedbringe partikelforureningen fra brændeovne i Danmark.

En skrotning af en brændeovn fra før 1995 giver ikke alene økonomisk gevinst for ejerne. De bliver også belønnet med et bedre indeklima.

Ifølge ministeren udleder en gammel brændeovn således op til fem gange så mange partikler som en ny brændeovn.

- Med en ny ovn kan man i gennemsnit spare cirka 25 procent på sit brændeforbrug. Så det giver både god økonomisk og miljømæssig mening at sende den gamle oser på pension, siger Ellemann-Jensen i pressemeddelelse.

Ministeriet skriver, at der findes cirka 700.000 brændeovne og pejseindsatser i Danmark. Det vurderer, at cirka 200.000 brændeovne er fra før 1995.

